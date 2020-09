Fans und Zuschauerrückkehr : Alle oder keiner?

Aktualisiert am

Unter den Fans der Eintracht gibt es vor dem ersten Heimspiel in Corona-Zeiten Diskussionen über die Rückkehr ins Stadion. Denn viele haben mit Fußballspielen, zu denen nur ein Teil der Zuschauer zugelassen werden, ein Problem.

Spitzenreiter! Werner Fleckna ist auf Jahre hinaus nicht mehr einzuholen. So zumindest ist es auf der Website des Eintracht-Fanclubs Adlerhorst nachzulesen. Von den letzten 218 Auswärtsspielen der Eintracht hat Fleckna 212 live im Stadion gesehen. Damit führt er die offizielle Auswärts-Vielfahrer-Tabelle des mit 827 Mitgliedern größten Eintracht-Fanclubs an. Seit 50 Jahren geht er zur Eintracht, fast kein Heimspiel hat er in dieser Zeit verpasst. „Der Verein ist Teil meines Lebens.“

Heute wird Fleckna nicht im Stadion sein, wenn nach den Geisterspielen in der vergangenen Bundesligasaison die Eintracht gegen Arminia Bielefeld in die neue Runde der höchsten deutschen Spielklasse startet – mit immerhin 6500 Zuschauern, die vom Gesundheitsamt mit Blick auf die Infektionsrisiken in der Corona-Pandemie zugelassen wurden.