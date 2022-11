Abenteuer in der Wetterau : Von Huskys eine Runde durch den Wald gezogen

Rasant nimmt der Wagen die erste Steigung, um auf der folgenden Gefällstrecke richtig zu beschleunigen. Er fährt nicht auf der Dippemess, auf den Gleisen der Achterbahn, sondern auf den teils tief aufgerissenen und mit Regenwasser durchweichten Wegen im Wald zwischen Butzbach-Hausen und dem Hausberg. Zehn Sibirische Huskys haben den rund 100 Kilogramm schweren Wagen im Schlepp, lassen sich auch nicht vom Gewicht des Passagiers und des Musher genannten Schlittenführers irritieren und überwinden auf der gut 25 Kilometer langen Strecke bis zu 200 Meter Höhenunterschied.

Auf jeder Abfahrt legen sich die Hunde mächtig ins Zeug. Es geht nicht so schnell und so tief hinunter wie in den einschlägigen Fahrgeschäften. Aber auf unbefestigtem Untergrund vermittelt die Bewegung ein reales Gefühl von Risiko. Jeder Schlag durch überfahrene Steine und Äste, verlängert über die Stahlrohrkonstruktion bis zum Steißbein, ist ebenso authentisch zu spüren wie die von vierzig Pfoten aufgewirbelten Erdpartikel, die sich über Hose, Jacke und Brillengläser verteilen und am Ende des Ausflugs stolz als Ausweis eines bestandenen Abenteuers begutachtet werden.