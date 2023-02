Aktualisiert am

Schwerer Unfall bei Frankfurt: Mehrere Autos sind in eine Unfallstelle auf der A3 gefahren. Ein Mensch wird getötet.

Verkehrsunfall auf der A3: Ein Mensch stirbt in der Nacht zu Samstag am Unfallort. (Symbolbild) Bild: dpa

Schwerer Unfall auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Frankfurt Süd: Nachdem zwei Autos in Fahrtrichtung Köln in der Nacht zum Samstag zusammengestoßen waren, fuhren nach Polizeiangaben fünf weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle hinein. Bei dem Unfall, der sich nach Polizeiangaben um 0:38 Uhr ereignete, starb ein Fahrer, sechs weitere Personen wurden verletzt. Ein beteiligtes Fahrzeug fing offenbar Feuer und brannte vollständig aus.

Am Samstagvormittag ist die Polizei noch mit den finalen Arbeiten bei der Rekonstruktion des Unfalls beschäftigt, zudem müssen die Fahrzeuge abtransportiert und die Straße gesäubert werden.

Mehr zum Thema 1/

Bis zum Mittag dürfte die Strecke wieder freigegeben werden, größere Auswirkungen auf die Verkehrsströme zum Bundesligaheimspiel der Frankfurter Eintracht gegen Hertha BSC Berlin am Nachmittag (Anstoß 15:30 Uhr) sind nicht zu erwarten.