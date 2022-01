Aktualisiert am

Volkszählung in Hessen : Warum man nicht ewig fünf gerade sein lassen kann

Es ist eine nationale Inventur. Im Mai beginnt in Deutschland ein Zensus – eine Art Volkszählung. Auch 750.000 Hessen, zufällig ausgewählt, werden Auskunft geben müssen.

Einmal, zu Beginn jedes Jahrzehnts, wird in Deutschland gezählt – und zwar im ganz großen Stil, wie schon unter Kaiser Augustus im Römischen Weltreich. Wie viele Menschen, wie viele Wohnungen, wie viele Gebäude? Das sind die zentralen Fragen, zu deren Be­antwortung vom 15. Mai an Tausende von freiwilligen Helfern ausschwärmen werden. Elf Jahre nach dem bisher letzten Zensus sind unzählige statistische Da­ten zu aktualisieren. Die große Zählung in Deutschland ist Teil einer EU-weiten Zensusrunde, der zweiten nach dem Jahr 2011. Eigentlich war der aktuelle Durchgang schon für das vergangene Jahr geplant, coronabedingt musste die Aktion aber verschoben werden.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Bei der gigantischen, 1,5 Milliarden Eu­ro teuren Bestandsaufnahme wird er­mittelt, wie viele Menschen zum Stichtag 15. Mai in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Konkret werden Daten zu Alter, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund, Bildungsabschluss, Erwerbstätigkeit, zu Wohnungsgröße, Leerstand oder Eigentümerquote abgefragt. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um eine verläss­liche Basis für politische Entscheidungen und behördliche Planungen zu haben, ist deshalb eine regelmäßige Aktualisierung der Daten erforderlich.