Volkmarsen-Urteil : Der Versuch, das Unerklärliche zu erklären

Der Mann, der mit dem Auto in den Volkmarser Rosenmontagszug raste, bekommt wegen Mordversuchs in 89 Fällen die Höchststrafe. Es bleibt die Frage nach dem Warum.

Juristisch wäre es nicht zwingend gewesen, aber der Vorsitzende Richter Volker Mütze nimmt sich die Zeit dafür. Es ist etwa die Mitte der Urteilsverkündung, als er beginnt, die Namen der Opfer einzeln vorzulesen. Die minutenlange Aufzählung reicht im wortwörtlichen Sinne von A bis Z. Manche Nachnamen kommen mehrfach hintereinander vor: Es sind die der Familien, die am 24. Februar 2020 in nordhessischen Volkmarsen am Straßenrand standen, um den Karnevalsumzug zu sehen. Die Namen von Kindern, die sich nach Bonbons bückten und von dem in die Menschenmenge rasenden Auto erfasst und mitgeschleift wurden. Die Verletzungen aufzuzählen, erspart der Richter den Anwesenden. Man hat im Lauf des Verfahrens genug davon gehört.

Am Donnerstag hat das Landgericht Kassel den 31 Jahre alten Maurice P. wegen versuchten Mordes in 89 Fällen, gefährlicher Körperverletzung in 88 Fällen und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten die besondere Schwere der Schuld fest und ordneten den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an. Das heißt, er kommt nur dann jemals wieder frei, wenn er für die Öffentlichkeit keine Gefahr mehr darstellt. Damit entspricht das Gericht voll dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger gaben nach dem Urteil zu, der Prozess sei fair gewesen. Sie wollen die schriftliche Begründung abwarten, um über eine Revision zu entscheiden.