Ein Jahr nach der Tat : Volkmarsen sucht weiter nach dem Warum

Wenn an diesem Mittwoch die Menschen im nordhessischen Volkmarsen zusammenkommen, um bei einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer des Anschlags am Rosenmontag 2020 zu gedenken, wird die Frage nach dem Motiv noch immer nicht beantwortet sein. Warum fuhr Maurice P., 30 Jahre alt, an jenem 24.Februar 2020 mit seinem Auto in die feiernde Zuschauermenge und verletzte Dutzende Menschen schwer? Er hatte das Attentat, soweit sich das ermitteln ließ, schon lange und penibel geplant. Seitdem schweigt Maurice P. Auch einer psychiatrischen Untersuchung verweigerte er sich. Laut Generalstaatsanwaltschaft gilt der Deutsche, der nicht vorbestraft ist, als schuldfähig.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z. Helmut Schwan Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.

Inzwischen legen sich die Ermittler fest, dass ein politisches oder religiöses Motiv ausgeschlossen ist. Ein solches war damals vermutet worden, weil der Angriff wenige Tage nach dem Anschlag in Hanau geschah. Es gab jedoch keine Hinweise darauf, dass sich Maurice P. in extremistischen Kreisen bewegte oder sich anderweitig radikalisiert hat. Es gab keine Spuren, die darauf hindeuteten, weder auf seinem Handy noch auf seinem Computer.