Covid und Verschwörungstheorien : Ciesek: Von Impfstoff nicht zu viel erwarten

Eile mag Virologin Sandra Ciesek gar nicht. Die Wissenschaftler, die an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeiten, sollten bloß nicht angetrieben werden, hob Ciesek, Professorin an der Frankfurter Universität, in einer Diskussion in Gelnhausen hervor. Zu dem Gespräch aus der Reihe „Die Stunde der Wahrheit“ hatte die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Die Grünen) in das Lokal „Zum Mühlrad“ eingeladen.

Ein neuer Impfstoff muss nach den Worten von Ciesek mehrere Phasen durchlaufen, in denen er erprobt wird – erst an Gesunden, dann an Kranken, bis die richtige Dosis gefunden ist. In Phase 3 wird die Wirkung schließlich an einer Vielzahl von Testpersonen beobachtet, damit auch seltene Nebenwirkungen auffallen. In Russland habe man es zu eilig und überspringe das. „Da macht man die Phase 3 einfach bei der Bevölkerung. Das ist nicht erstrebenswert“, sagt die Wissenschaftlerin in gelassenem Ton.

Kein 100-Prozent-Schutz

Nach ihrer Einschätzung wird es schon im nächsten Jahr einen Impfstoff gegen Corona geben. Zu viel dürfe man davon aber nicht erwarten. Die Impfung werde nicht zu 100 Prozent vor der Lungenkrankheit schützen. Aber auch ein Effekt von 50 Prozent wäre ein Fortschritt. In diesem Fall könne ein Geimpfter zwar krank werden, die Krankheit verlaufe aber milder, was dazu führe, dass weniger Patienten sterben müssten. Es reiche aber nicht, nur einmal zu impfen; das sei jedes Jahr oder jedes zweite Jahr notwendig.

Die Ärzte hätten im vergangenen halben Jahr bei der Behandlung der Corona-Patienten dazugelernt, wie die Wissenschaftlerin sagt. Derzeit werde nicht mehr so schnell intubiert wie zu Beginn der Pandemie. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es nötig sein könne, den Körper bei seinem Kampf gegen das Virus zu bremsen und eine „überschießende Immunreaktion“ mit Kortison zu dämpfen.

Der zweite Gesprächsgast, der Sozialpsychologe Christopher Cohrs von der Universität Marburg, beschäftigt sich mit Verschwörungserzählungen, die rund um die Corona-Pandemie und die Vorsichtsmaßnahmen entstanden sind. Den Begriff „Verschwörungstheorie“ verwendet der Sozialforscher bewusst nicht, weil er die Gerüchte und Unterstellungen nicht aufwerten will. Neu sei das Phänomen nicht, schon bei der Pest im Mittelalter sei Juden die Schuld zugeschoben worden. Heute seien die Verschwörungserzählungen nicht so weit verbreitet, wie es in den Medien manchmal scheine. Vier von fünf Menschen in Deutschland hielten die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus für richtig, nur jeder Fünfte denke, die Corona-Politik sei Unsinn.

Aber in einer chaotischen Lage finde die Vorstellung von einer „geheimen machtvollen Kraft, die böswillig im Hintergrund die Fäden zieht“, eher Anhänger. So gebe es die Idee, das Virus sei mit Absicht hergestellt worden, um politische Ziele durchzusetzen, ebenso wie die Deutung, die Krankheit sei gar nicht so schlimm und werde nur von Medien und Pharmaindustrie aufgebauscht. Solche Vorstellungen wirkten entlastend und könnten Angst nehmen. Wer ihnen anhänge, habe das Gefühl, er könne die Lage besser durchschauen und sei schlauer als andere. Mit Fakten seien jene, die an Verschwörungserzählungen glaubten, nicht zu überzeugen.

Wann das Virus zurückschlägt

Ministerin Dorn warnte indes vor zu schnellen Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen. Ciesek vertrat die gleiche Meinung: „Das Virus schlägt zurück, wenn man nachlässig wird.“ Die Zahl der Infizierten sei in Deutschland, anders als in anderen Ländern, niedrig. Das sei ein Erfolg der bisherigen Politik und eine gute Ausgangslage für Herbst und Winter. Es bestehe die Gefahr, dass sich der Erreger wieder stärker verbreite, wenn sich Treffen in Räume verlagerten, die bei Kälte nicht mehr so gut gelüftet werden könnten, erklärt die Wissenschaftlerin.

Auf den Einwand einer Zuhörerin, es lägen kaum noch Patienten mit Covid-19 in den Krankenhäusern, antwortet Ciesek sehr klar: „Ich möchte die Erkrankung nicht haben.“ Schließlich seien die Spätschäden, die das Virus im Körper anrichte, noch nicht absehbar. Außerdem habe sie erlebt, wie selbst junge Leute in der Universitätsklinik an den Folgen der Erkrankung gestorben seien.