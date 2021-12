Keine weiteren Fälle : Alle sieben Omikron-Verdachtsfälle in Hessen bestätigt

An der Laborbank: Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Frankfurter Universitätsklinikum Bild: Wonge Bergmann

Eine gute Nachricht zur Corona-Pandemie in Hessen gibt es am Mittwoch. Bisher ist in dem zentral gelegenen Bundesland kein weiterer Verdachtsfall mit der neuen Virusvariante Omikron bekanntgeworden. Dies teilte Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) der F.A.Z. auf Anfrage mit. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek bestätigte dies. Ihr Team und sie werten Gen-Proben von Reisenden und Angehörigen aus, wobei besonders Rückkehrer aus dem südlichen Afrika im Blickpunkt stehen. Dort ist die Omikron-Variante zuerst festgestellt worden.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Die Virologin von der Frankfurter Uni-Klinik lieferte auch eine Erklärung für die Atempause: Fluggäste dürften jetzt nur noch eine Maschine besteigen, wenn sie einen negativen PCR-Test gemacht hätten und vorweisen könnten. Insofern greifen die neuen Vorgaben, wie sie hervorhob.

Bisher sind laut Ciesek und Klose sieben Verdachtsfälle bekannt geworden. Das Frankfurter Gesundheitsamt sprach zwar am Dienstag von sechs, der Minister und die Virologin bestätigten der F.A.Z. jedoch die sieben. Wie das Ministerium am Nachmittag berichtete, hat sich in allen sieben Fällen der Verdacht bestätigt. Zuvor war dies schon in einem anderen Fall so. Diese Person, bei der die Sequenzierung die Omikron-Variante bestätigt habe, sei „beschwerdefrei“.

„Elektive Eingriffe nicht abermals behördlich absagen“

Im Streit um eine mögliche Absage sogenannter elektiver Eingriffe durch Behörden stellt sich der Ärztliche Geschäftsführer des Uni-Klinikums, Gießen und Marburg, Werner Seeger, hinter den Berufsverband der Deutschen Chirurgen. Dabei geht es um Operationen in Fällen, in denen die Gesundheit des Patienten nicht akut bedroht ist, weshalb ein geeigneter Termin festgelegt werden kann, also ein Eingriff auch verschoben werden kann. Die Betrachtung der bisherigen Wellen zeige: Die deutschen Kliniken hätten dies während der zweiten und dritten Pandemiewelle in Abhängigkeit von den Inzidenzen und von der Dringlichkeit der Eingriffe eigenständig absolut situationsgerecht geregelt. So heißt es unter Berufung auf eine Studie. „Dagegen hat die behördlich angeordnete Absage elektiver Eingriffe während der ersten Welle zu einem undifferenzierten pauschalen Fallzahlrückgang in Kliniken geführt.“ Es müssten aber nicht nur Covid-Patienten bestmöglich versorgt werden, sondern auch andere Kranke.

Derweil müssen sich die Menschen in Hessen erst noch mit neuen Corona-Regeln vertraut machen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte am Dienstagnachmittag „drastische Einschränkungen für Ungeimpfte“ an. Ungeimpfte dürfen sich mit maximal zwei Hausständen im öffentlichen Raum treffen. Die Regierung wünsche sich dies auch für private Räume. Die 2-G-Regel werde auf den Einzelhandel ausgeweitet. Nicht davon betroffen sei der Lebensmittelhandel. Die Optionslösungen in der Hotellerie und in der Gastronomie fielen weg. Auf dem Weg zum Tisch werde auch für Genesene und Geimpfte die Maske nötig. Freitesten wird demnach nicht mehr möglich sein.

Mehr zum Thema 1/

Für Streit sorgt die Auflage, dass Busse und Bahnen nur noch Geimpften, Genesenen und Getesteten offen stehen sollen. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft EVG in Hessen fordern ausgebildetes Sicherheitspersonal für die 3-G-Kontrollen im Nahverkehr.

„Handel kein Hotspot“

Der Handelsverband Hessen weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass der Handel in den vergangenen Monaten mit hoher Verlässlichkeit bewiesen habe, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen und kein Infektionstreiber zu sein. Dies sei durch mehrere anerkannte Studien bestätigt worden. Die eingeführten Hygienekonzepte, die im Handel konsequent umgesetzt würden, hätten sich bewährt und seien gesellschaftlich akzeptiert. Im gesamten Verlauf der Corona-Pandemie sei der Handel kein Hotspot gewesen.