Gießener Studie : Viele Menschen in der Krise psychisch gestört

F.A.Z.-Hauptwache : Gewerbe, Gewürge, Geplansche

Städtische Bühnen im Osthafen dürften keine gute Idee sein, im Awo-Skandal liegt eine weitere Strafanzeige vor und Offenbach bereitet sich auf den Wassermangel vor. Das und was heute sonst noch wichtig ist in Rhein-Main, steht in der F.A.Z.-Hauptwache.