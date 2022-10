Wasserknappheit : Verschwendung von Trinkwasser kostet in Offenbach bis zu 5000 Euro

FAZ Plus Artikel: Sasha in Frankfurt : Ein erstaunliches Zweistundenplus-Ereignis

Von allem etwas: In „This Is My Time – Die Show“ bringt Sasha die musikalische Reise durch die eigene Karriere auf die Bühne. In der Frankfurter Jahrhunderthalle wird getänzelt, geplaudert – und am Ende gibt es sogar noch manche Träne.