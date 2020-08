Biker-Lobby setzt auf Dialog : Plauderei und Kontrolle

Für den Motorradfahrer aus Maintal wäre es eigentlich mit spitzen Fingern und 50 Euro getan. Er kann an Ort und Stelle die verbotene Folie von den Frontscheinwerfern abziehen. Wegen der zu kleinen Außenspiegel und der fehlenden Sozius-Fußstützen würde es reichen, die Maschine später entsprechend nachgerüstet beim TÜV vorzuführen. Trotzdem endet der Ausflug vorerst am Sandplacken unterhalb der Zufahrt zum Gipfelplateau des Großen Feldbergs. Denn sein Bruder hat weniger Glück und darf nicht weiterfahren. Kupplungs- und Bremshebel sind unzulässig, sein Motorrad wird stillgelegt.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Der Kaffee, den an diesem Sonntag ausnahmsweise der Bundesverband der Motorradfahrer direkt neben der Polizeikontrolle ausschenkt, ist für manchen der angehaltenen Motorradfahrer nur ein schwacher Trost. Als solcher ist er auch gar nicht gedacht. „Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen und zeigen, wie Motorradfahren Spaß machen kann, wenn man es vernünftig macht“, sagt Rainald Mohr, der Lobbyarbeit im Sinne der Zweiradfahrer macht. „Wir setzen ein Zeichen, dass wir nicht nur gegen Streckensperrungen vor Gericht gehen.“ Sein Kollege Götz Rinn stieß mit dem Plan für eine gemeinsame Aktion auf offene Ohren bei der Polizei. „Es ist für die Motorradfahrer halt etwas anderes, wenn ihresgleichen sagt, sie wollen das gemeinsame Hobby schützen“, sagt Polizeisprecher Ingo Paul.

Tatsächlich ist die freie Fahrt im Taunus wegen des Lärms und der hohen Unfallzahlen konkret bedroht: Voriges Jahr sind die Zufahrtsstraßen zum Feldberg versuchsweise für jeweils zehn Tage im Mai und September gesperrt worden. Die abschließende Bewertung hat sich coronabedingt verzögert. „Wir warten noch auf einige Zahlen“, sagt der für den Verkehr zuständige Erste Beigeordnete des Hochtaunuskreises, Thorsten Schorr (CDU). Er hofft auf das Ergebnis noch in diesem Jahr. Um die Daten auszuwerten, will er externe Fachleute hinzuziehen.

„Die müssen gleichbehandelt werden“

Götz Rinn vereinigt als organisierter Motorradfahrer und indirekter Anwohner der sogenannten Kanonenstraße an der Oberurseler Hohemark die beiden Gegenpole der Diskussion in einer Person. Er ist gegen eine Sperrung der Straße und setzt auf vernünftige Biker. „Der Lärm hat massiv abgenommen“, lautet sein Eindruck. Dazu trügen die vielen Kontrollen bei. „Für die sind wir der Polizei dankbar.“ Auch den Motorradfahrern sei es recht, wenn die schwarzen Schafe herausgefischt würden. Wobei unter den Rasern aber auch viele Autofahrer seien. „Die müssen gleichbehandelt werden.“

Drei bis viermal in der Woche kontrolliert die Polizei nach Worten von Oliver Link, Leiter der Verkehrsdirektion, in der Saison. Dabei seien Kollegen teils zur selben Zeit im Wisper- und Aartal unterwegs. So wollen sie verhindern, dass Raser in das jeweils andere Gebiet ausweichen. Denn die Präsenz spricht sich über das Internet schnell herum.

Dieses Mal geht es um die technische Kontrolle, denn für den Lärm sind nach Worten von Polizeisprecher Paul oft veränderte Auspuffanlagen verantwortlich. Der Auspuff der Maschine des Motorradfahrers aus Maintal ist in Ordnung, er hat vor allem die Optik verändert. Das hört man nicht. Bußgeld kostet es trotzdem.