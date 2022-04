Verkehrswende : Bloß keinen ideologischen Streit um das Auto

Seit Jahrzehnten wird in Marburg über die Verkehrspolitik gestritten. Die Stadt ist in das enge Tal der Lahn eingezwängt, die Wege vor allem in der Altstadt sind schmal. Hinzu kommt, dass zwei Drittel der Beschäftigten in die Universitätsstadt einpendeln. „Das alles macht Mobilität zu einer Herausforderung“, sagt Oberbürgermeister Thomas Spies.

Bewusst spricht der SPD-Politiker von Mobilität, der Begriff Verkehr werde noch immer vorwiegend mit dem Auto verknüpft, meint er. Mit einem Mobilitäts- und Verkehrsplan, genannt Move 35, will sich das mittelhessische Oberzentrum mit seinen knapp 80.000 Einwohnern von Abgasen und auch Lärm befreien. Der Autoverkehr, der derzeit 42 Prozent des gesamten Aufkommens ausmacht, soll bis zum Jahr 2035 auf 21 Prozent halbiert werden. Im Umkehrschluss heißt dies, dass in einem guten Jahrzehnt fast vier von fünf Wegen in der Stadt mit dem öffentlichen Personennahverkehr, dem Rad oder zu Fuß gemacht werden sollen.

Das sind ehrgeizige Ziele. Spies sagt, er sehe keine Alternative, weil die Treibhausgas-Belastung durch den Autoverkehr weiter zunehme. Marburg will bis 2030 klimaneutral sein. Bis zum Ende dieses Jahres will die Kommune ein ganzes Paket von Projekten zur Verwirklichung des Move 35 entwickeln. Die Stadt hat dazu in einer Onlinebefragung Vorschläge von fast 4000 Bürgern erhalten – die Beteiligung war um ein Vielfaches höher, als erwartet worden war. Begleitet wird die Verkehrswende von einem Gremium, dem Umweltverbände und Vertreter der örtlichen Wirtschaft angehören. Auch die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden oder der Landkreis sind dabei.

Allumfassend planen

„Wir wollen konsensorientiert arbeiten“, sagt Spies, der von einer ideologischen Debatte um die Rolle des Autos nichts hält. Bei den vielen unterschiedlichen Interessen seien „differenzierte Lösungen“ der einzige Weg, um einen Mobilitätsplan aufzustellen. Marburg stützt sich dabei auch auf die von der EU-Kommission entwickelten Leitlinien für nachhaltige urbane Mobilitätspläne – kurz SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) genannt.

Marburg ist damit in Hessen nicht allein. Für die Beratung bei der Umsetzung von SUMP hat die Landesregierung mit Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) ein „Fachzentrum für nachhaltige urbane Mobilität“ in Frankfurt eingerichtet. „SUMP setzt auf eine ressortübergreifende Planung, vom Verkehrsdezernat bis zum Umweltamt“, sagt Stefanie Schwerdtfeger, die Leiterin des Fachzentrums, das im neuen Stadtteil Gateway Gardens am Flughafen seinen Sitz hat.

Der systemorientierte Prozess soll in der Verwaltung alle Beteiligten einbeziehen. In Marburg arbeiten zum Beispiel Bauamt, Wirtschaftsförderung, Stadtplanung und Sozialplanung eng zusammen. Ein weiterer zentraler Punkt beim Sustainable Urban Mobility Plan ist die Beteiligung aller Betroffenen außerhalb der Verwaltung – „partizipativ“ heißt das im Jargon der Planer. Es geht dabei nicht nur um die Bürger in der Kommune, sondern auch um die Interessenverbände. Wichtig ist wegen der Pendler zudem der Stadt-Umland-Aspekt, der in der Vergangenheit wenig berücksichtigt war, wenn Verkehrspläne aufgestellt und diskutiert wurden.

Deutschland, Autoland

Marburg hat mit dem Move 35 vorexerziert, wie der neue Ansatz funktionieren könnte. Die Städte Kassel und Limburg haben bereits einen Mobilitätsplan nach SUMP aufgestellt. Andere Kommunen wie Frankfurt, Offenbach, Gießen, Hanau, Bad Hersfeld und der Wetteraukreis sind auf dem Weg dazu. In Frankfurt zum Beispiel soll bis Ende des Jahres ein „Masterplan Mobilität“ erarbeitet werden. „Es geht darum, vor Ort die Gegebenheiten anzuschauen, ob der Verkehr verträglicher und klimafreundlicher abgewickelt werden kann“, sagt Stefanie Schwerdtfeger.