Verkehrsminister Tarek Al-Wazir : „Meine Vision bleibt das landesweite Bürgerticket“

Herr Al-Wazir, im Durchschnitt sind Busse und Bahnen im RMV-Gebiet im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit 2019 erst wieder zu zwei Drittel ausgelastet. Kann es sein, dass viele frühere ÖPNV-Nutzer auch längerfristig weiter mit dem Auto unterwegs sein werden, dass zumindest die Zeit stetig steigender Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr zu Ende ist?

Wir hatten in Hessen in den vergangenen Jahren einen enormen Zuwachs bei den Fahrgastzahlen, und 2019 war ein absolutes Rekordjahr. Zu diesem Boom haben mehr Busse und Bahnen, aber auch unsere Flatrate-Tickets, wie Schüler- und Senioren-Ticket, oder auch das Landesticket für die Landesbeschäftigten und der dadurch ausgelöste generelle Jobticketboom entscheidend beigetragen. Von diesem sehr hohen Niveau sind wir jetzt in zwei, im wahrsten Sinne des Wortes Seuchenjahren abgestürzt. Das ändert aber nichts daran, dass der ÖPNV weiter gestärkt werden muss. Corona wird vorübergehen, und die Menschen können in einem attraktiven Ballungsraum wie dem Rhein-Main-Gebiet nicht alle mit dem Auto unterwegs sein. Die Zahl der Staumeldungen hat ja auch schon wieder deutlich zugenommen.