Verbraucher haben mitbestimmt : Die Milch wird demokratisch

Wer ist hier der Chef? Die Initiative lässt Verbraucher darüber abstimmen wie viel Auslauf Kühe bekommen sollen. Bild: dpa

Mehr als 9000 Verbraucher haben den Preis für die neue Bio-Milch mitbestimmt, die am Montag in Hessen in den Verkauf kommt. Sie ist nicht die erste Marke, die mit Tierwohl und fairer Vergütung der Landwirte wirbt. Ein Vergleich.