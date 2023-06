Im Darmstädter Prozess um Kreditbetrug mit einem Schneeballsystem sind Richter, Anklage und Verteidigung eine Urteilsabsprache eingegangen. Nach dieser Vereinbarung erhält der 36 Jahre alte Hauptangeklagte Emanuel V. eine Freiheitsstrafe von wenigstens drei Jahren und neun Monaten und höchstens vier Jahren und neun Monaten, falls der Portugiese ein glaubwürdiges Geständnis ablegt. Sein Anwalt Frank Peter stimmte am Dienstag dem Vorschlag der Richter zu und kündigte für die Verhandlung in der nächsten Woche das Geständnis seines Mandanten an.

Wie der Vorsitzende Richter Felix Diefenbacher sagte, sind für die weiteren beiden Angeklagten in der Vereinbarung Bewährungsstrafen vorgesehen. Die 42 Jahre alte Schwester des mutmaßlichen Haupttäters, die Portugiesin Carla V., kann mit einem Geständnis eine Gefängnisstrafe zwischen einem Jahr und drei Monaten und einem Jahr und neun Monaten erhalten. Sie soll als Bewährungsauflage 1500 Euro zahlen. Für einen Helfer des Hauptangeklagten, den 37 Jahre alten Deutschen Dennis M., ist eine Strafe zwischen neun Monaten und einem Jahr und drei Monaten vorgesehen. Als Auflage bei der Aussetzung auf Bewährung soll er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Die Verteidigerinnen der beiden Mitangeklagten signalisierten ebenfalls Zustimmung und kündigten Geständnisse an.

Die Einigung auf Strafen in dieser Höhe geht auf einen Vorschlag der Richter der Wirtschaftsstrafkammer zurück. Der Staatsanwalt Tobias Stewen hatte in der Erörterung zwischen die Juristen etwas strengere Strafen vorgeschlagen, wie der Vorsitzende berichtete. So hatte der Ankläger ursprünglich für den Hauptangeklagten eine Gefängnisstrafe von mindestens vier Jahren für angemessen gehalten, für dessen Schwester eine Bewährungsstrafe von mindestens eineinhalb Jahren und für den Helfer von mindestens einem Jahr.

Hauptangeklagter hat bei Aufklärung von Straftaten geholfen

Für alle drei Angeklagten haben die Richter bei ihrem Vorschlag eine Milderung der im Gesetz vorgesehenen Regelstrafen zugrunde gelegt, wie Diefenbacher ausführte. Bei dem Betrug sei zwar ein hoher Schaden angerichtet worden. Für den Hauptangeklagten Emanuel V. spreche aber, dass er schon früh, nämlich vor dem Prozess in den Vernehmungen bei der Polizei, ein Geständnis abgelegt habe. In langen Vernehmungen habe er an der Aufklärung von Straftaten mitgewirkt. Dabei gehe es auch im Taten, die anderen Verdächtigen als den drei Angeklagten dieses Prozesses zur Last gelegt würden. So habe Emanuel V. zum Beispiel Angaben gemacht zu einem Mann, von dem er sich selbst Geld geliehen hatte, sowie zu dessen Verbindung zu einer arabischen Großfamilie in Köln.

Für die beiden weiteren Angeklagten gilt Strafmilderung, weil sie nur Beihilfe geleistet haben, wie der Richter erläuterte. Dennis M. habe sich nur als Geldbote betätigt und dabei auf Anweisung gehandelt. Die Strafe für die Schwester des mutmaßlichen Haupttäters sei höher angesetzt, weil sie mehr Handlungsspielraum gehabt habe.

Schulden wegen luxuriösen Lebensstils

Der Anklage zufolge hatte Emanuel V. die Betrügereien mit einem Schaden von insgesamt 4,7 Millionen Euro begangen, weil er selbst wegen seines luxuriösen Lebensstils Schulden bei einem privaten Geldgeber hatte. Früher sei er in Südhessen als selbständiger Handelsvertreter eines in ganz Deutschland tätigen Finanzdienstleisters gewesen. Als das Unternehmen ihm wegen Betrugsvorwürfen gekündigt habe, sei er Geschäftsführer einer GmbH geworden und habe Geldanlagen angeboten. Gegenüber seinen Kunden habe er vorgegeben, das Geld in Gastronomiebetriebe zu investieren. Den Geschädigten seien „phantastische Gewinne“ versprochen worden. In Wirklichkeit sei das angelegte Geld aber nie investiert worden. Die Opfer hätten für die Anlagen selbst Kredite bei Banken aufgenommen.