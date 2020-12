Urteil im Mordprozess : Für ein paar Hundert Euro den Schädel eingeschlagen

Es waren nur wenige hundert Euro, die ein 89 Jahre alter Mann aus Reichelsheim im Odenwald in einer Vitrine aufbewahrte, und doch wurden sie zu seinem Verhängnis. Weil ein inzwischen 21 Jahre alter Bekannter aus der Nachbarschaft Geld für Drogen brauchte, überfiel er den Rentner kurz vor Weihnachten 2019 in dessen Haus und schlug ihm derart brutal den Schädel ein, dass der Mann ein Vierteljahr später an den Folgen der erlittenen Verletzungen starb. Am Donnerstag ist der 21 Jahre alte Mann, der die Tat zu Prozessbeginn gestanden hatte, vom Landgericht Darmstadt unter anderem wegen Mordes zu acht Jahren Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.

Ruhig und gefasst hört der Einundzwanzigjährige den Worten des Vorsitzenden zu, mit denen er das Urteil begründet. Von mangelnder Reue und fehlendem Mitleid ist dabei die Rede – das Bild, das der Angeklagte während der vorausgegangenen fünf Verhandlungstage abgegeben hatte, war trotz schwerer Kindheit, einer depressiven Mutter und innerfamiliärer Konflikte kein gutes. „Sie haben sich ihr Opfer gezielt ausgesucht“, sagt der Vorsitzende, während der Angeklagte auf den Tisch vor sich blickt.