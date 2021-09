Vollsperrung aufgehoben : Ursache für Unfall mit vier Toten auf der A5 weiter unklar

Aktualisiert am

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der A5 in der Wetterau gegen 4.40 Uhr zu einem Unfall mit vier Toten und mehreren Verletzten gekommen. Zwei Personen wurden mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Unter den Opfern sind eine Neunzehnjährige, ein Neunzehnjähriger und ein 33 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Gießen. Ebenso verstarb ein 68 Jahre alter Mann aus Frankfurt. Eine 19 Jahre alte Frau und ein 19 Jahre alter Mann sind mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht worden. Ein zweiundfünfzigjähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wurde leicht verletzt.

Durch umherfliegende Trümmerteile kam es auch auf der Gegenfahrbahn zu mehreren Folgeunfällen, bei denen jedoch nur Sachschaden entstand.

Die Polizei musste die Autobahn zwischen Friedberg und Ober-Mörlen für mehr als sechs Stunden sperren. Zeitweise war die Straße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist noch unklar. Die Rede war von einem Geisterfahrer. „Nach jetzigem Kenntnisstand müssen wir davon ausgehen, dass er offenbar mit dem Unfallhergang auch noch zu tun hat“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Einzelheiten nannte sie auf Anfrage allerdings noch nicht, die Ermittlungen dauerten an, teilte ein Sprecher der F.A.Z. mit. Gewissheit über eine Beteiligung des Falschfahrers gab es bis zum Nachmittag noch nicht. Ein Sachverständiger soll die Umstände des Unfalls klären.

Aus Richtung Bad Homburger Kreuz bildete sich nach der Sperrung der Autobahn ein mehrere Kilometer langer Stau. Infolge der Karambolage war Kraftstoff ausgelaufen, der noch von der Fahrbahn entfernt werden musste. Bis zum frühen Nachmittag dauerten die Arbeiten noch an, mittlerweile ist die Fahrbahn gereinigt. Der Verkehr fließt wieder frei.

Ein ähnlich schwerer Verkehrsunfall in Hessen hatte sich 2013 ereignet. Damals waren auf der Bundesstraße 260 zwischen Nassau und Bad Schwalbach fünf Menschen ums Leben gekommen.