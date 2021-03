Urlaub in Corona-Zeiten : Reise ins Ungewisse

Vor einem Jahr, in den Osterferien, wollten die Scheuermanns nach Florida fliegen. Zum ersten Mal sollte es mit den beiden Töchtern, die damals sieben und elf Jahre alt waren, auf große Reise gehen, zum ersten Mal zog es die Familie gemeinsam heraus aus Europa. Tauchen, durchs Land fahren, fremde Städte erobern, ein echtes Abenteuer. Doch dann kamen das Virus und eine große Ungewissheit. Ob der Flug ausfällt oder nicht, ob die Fluggesellschaft das dafür gezahlte Geld zurücküberweist, ob man besser von sich aus storniert, dann aber auf den Kosten sitzenbleibt. Stundenlang hingen Anna Scheuermann und ihr Mann Martin in den Telefonleitungen der Callcenter, am Ende wurde ihnen geholfen, aber gefrustet waren sie trotzdem. Statt hinaus in die weite Welt ging es, von Offenbach aus, wo die Familie lebt, mit dem Fahrrad durchs Rhein-Main-Gebiet.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Und in diesem Jahr? „Haben wir überhaupt noch nichts gebucht“, sagt Anna Scheuermann. „Das war solch ein Stress damals, das steckt noch immer in uns drin, deswegen planen wir jetzt erst einmal gar nichts.“ Nicht einmal einen Urlaubsantrag haben sie bislang eingereicht. „Das wollen wir nicht noch einmal erleben: dass wir hier festsitzen und trotzdem Urlaubstage nehmen müssen.“