Therapiestudie in Gießen : Lungenforscher testen Corona-Wirkstoff zum Inhalieren

Schulstart in Hessen : „Wir sind gut vorbereitet“

Der Direktor der Hanauer Karl-Rehbein-Schule Jürgen Scheuermann begrüßte die Schüler seines Gymnasiums persönlich an der Eingangstür. In Zeiten der Corona-Pandemie ist in Klasse und Schulgebäude vieles anders als sonst.