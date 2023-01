Energiekosten verdoppelt : Wie die Hochschulen bei Forschung und Lehre sparen wollen

Einen Energie-Lockdown wird es an den hessischen Hochschulen in diesem Winter wohl nicht geben. Trotzdem kommen auf Studenten und Beschäftigte teils schmerzhafte Einschränkungen zu.

Decke oder Jogginghose für Vorlesung gesucht: Anfragen dieser Art liest Luise Brunner in Chats gerade öfter. Nicht, dass es den Kommilitonen der angehenden Soziologin generell an geeigneter Kleidung für die kalte Jahreszeit fehlen würde. Aber manchem fällt offenbar erst im Hörsaal wieder ein, dass auch die Unis derzeit auf ihre Heizkosten achten müssen. „Für mich lassen sich 19 Grad aushalten“, sagt Brunner, Mitglied des Senats der Goethe-Universität Frankfurt. „Aber es ist eigentlich ein falsches Zeichen.“ Ihr wäre es lieber, die Universität würde ihren klammen Studenten eine andere Botschaft senden: „Alle, die zu Hause nicht heizen, können es sich hier gemütlich machen.“

Brunners Wunsch dürfte sich kaum erfüllen. Kuschelig wird es in Auditorien, Labors und Seminarräumen in diesem Winter nicht mehr – allerdings besteht aktuell auch keine Gefahr, dass dort die Heizung für längere Zeit abgedreht wird. Wie Anfragen bei Universitäten in Hessen und Rheinland-Pfalz bestätigen, ist die Gefahr eines Energie-Lockdowns fürs Erste gebannt. Größere Einschränkungen in Forschung und Lehre werde es aller Voraussicht nach nicht geben, beteuern die Präsidien. Dennoch zwingen die gestiegenen Preise für Strom, Gas und Wärme zum Sparen, und das kann in den nächsten Monaten für Studenten und Wissenschaftler unangenehme Folgen haben.

Mehrkosten von bis zu 30 Millionen Euro

Recht konkret sind inzwischen die Angaben dazu, mit welchen Beträgen die Energiekrise in den Etats zu Buche schlägt. Viele größere Hochschulen rechnen für das laufende Haushaltsjahr mit Mehrkosten in zweistelliger Millionenhöhe. Die Uni Frankfurt etwa nennt die Zahl von 30 Millionen Euro, die Uni Gießen spricht von rund 19 Millionen – was eine Verdoppelung der Kosten bedeute –, die TU Darmstadt beziffert die zusätzlichen Ausgaben auf 15 Millionen. Nirgendwo wird erwartet, dass der Staat diese Belastungen vollständig ausgleicht; das Land Hessen etwa hat für alle Hochschulen zusammen maximal 40 Millionen Euro Energiekostenhilfe in Aussicht gestellt. Dass folglich ein Haushaltsdefizit zu erwarten ist, geben die meisten befragten Unis zu. Dessen Höhe wollen sie jedoch nicht beziffern. Auch die Angaben zu möglichen Einsparplänen bleiben oft vage.

Trotzdem lässt sich aus den Mosaiksteinchen der einzelnen Angaben ein Bild der Lage zusammensetzen. Es ist nicht schön, aber auch nicht katastrophal, wie selbst Studentenvertreter und Gewerkschafter zugeben. Am einfachsten lassen sich die Kosten natürlich senken, indem weniger Energie verbraucht wird; als Einsparziele werden 15 bis 25 Prozent des Verbrauchs vor der Krise genannt. Die TU Darmstadt will ihre Angehörigen unter anderem dadurch motivieren, dass sie auf ihrer Internetseite tagesaktuelle Verbrauchszahlen veröffentlicht. Abgesehen vom Senken der Raumtemperatur, bietet es sich an, Öffnungszeiten zu verkürzen. Die Uni Gießen etwa hat als „Betriebszeiten“ Montag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr festgelegt. An Freitagen sollen „möglichst viele“ Gebäude nicht genutzt werden. Die Öffnungszeiten der Zentralbibliothek will das Präsidium aber unverändert lassen.

Betrieb von Großgeräten könnte zurückgefahren werden

In den Blick genommen werden auch Geräte, die besonders viel Strom verbrauchen, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fachbereichen. „Es wird derzeit geprüft, ob gegebenenfalls energieintensive Anlagen eingeschränkt betrieben werden können“, lässt die Technische Universität Darmstadt wissen. Tobias Kratz vom AStA der TU sieht solche Überlegungen mit Sorge. Er erinnert daran, dass Linearbeschleuniger, Hochleistungsrechner und Labors für die Lehre ebenso wichtig seien wie für die Forschung. „Das praktische Arbeiten damit macht viele Studiengänge aus“, sagt er. „Sollte die TU die Mehrkosten einsparen, könnte diese Forschungserfahrung im Studium wegfallen.“