Studie der Uni Kassel : Was Maskenpflicht und Schließungen im ersten Lockdown gebracht haben

Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen waren sehr wirkungsvoll, das Schließen von Restaurants und Geschäften hat dagegen nur wenig gebracht: Zu diesem Schluss kommen Wirtschaftswissenschaftler der Uni Kassel in einer Studie, die sich mit der Corona-Bekämpfung in der ersten Welle 2020 beschäftigt.

Die Forscher um Reinhold Kosfeld haben für ihre Untersuchung Daten von 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten ausgewertet. Dabei machten sie sich zunutze, dass die verschiedenen Corona-Regeln in den Bundesländern zeitlich versetzt eingeführt worden waren. So konnten sie für bestimmte Zeitspannen Gruppen von Städten und Kreisen bilden, in denen einzelne Vorschriften schon galten, und Kontrollgruppen, in denen das nicht der Fall war. Für jedes betrachtete Gebiet werteten die Wissenschaftler die Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts aus. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Mitte März bis Ende April 2020.

Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote hatten größten Effekt

Als wirksamste Strategie zur Eindämmung der Seuche erwiesen sich demnach Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote: Sie reduzierten den Anstieg der kumulierten Fallzahlen im Schnitt um fast 14 Prozentpunkte. Fast genauso effektiv war die Einführung der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen, Supermärkten und anderen öffentlichen Orten, die das Wachstum um 13,5 Punkte verringerte. Mit 5,5 Punkten schon weniger wirkungsvoll war die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten.

Um etwa zwei Prozentpunkte senkte die Schließung von Restaurants die Zahlen. Kaum nachweisbar waren die Folgen der Schließung von Parks, Zoos, Museen, Wellness-Einrichtungen, aber auch Geschäften, die keine Waren des täglichen Bedarfs anboten. Kosfeld erklärt sich das unter anderem damit, dass in den geschlossenen Läden üblicherweise mehr Fläche zur Verfügung stehe als im systemrelevanten Einzelhandel wie den Supermärkten.

Der Professor folgert aus den Ergebnissen: „Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht waren die Säulen des Erfolges, um die Pandemie einzudämmen. Die Wirkung der Schließung von Schulen und Kitas war signifikant, aber deutlich geringer.“ Der Shutdown des nicht lebensnotwendigen Einzelhandels habe dagegen einen so geringen Effekt gezeigt, dass dieser statistisch nicht mehr gesichert sei.

Der Ökonom gibt zu bedenken, dass relativ spät verhängte Beschränkungen oft eine geringere Wirkung hätten als früh ergriffene Maßnahmen. Zudem seien die Rahmenbedingungen im Frühjahr 2020 anders gewesen als jetzt – etwa hinsichtlich der Ansteckungsrate sowie der Verfügbarkeit von Schnelltests und Impfungen. „Dennoch lohnt es sich, über die Wirkung von Schul-, Geschäfts- und Restaurantschließungen beziehungsweise über deren Öffnung nicht nur zu spekulieren, sondern belastbare Erfahrungen aus der ersten Welle heranzuziehen.“

Die Studie wurde laut Universität zunächst auf einem Preprint-Server veröffentlicht. Mittlerweile sei sie begutachtet und zur Publikation im „Journal of Regional Science“ angenommen.

