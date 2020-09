Diese Übungen helfen : Mit „mentaler Resonanz“ gegen Prüfungsstress

Nur wenige Wochen nach dem Masterabschluss in Biologie begann Dominique Tandl ihre Doktorarbeit. Nun musste sie auch Vorlesungen über Mikroskopie halten und Studenten betreuen. Tandl war Mitte 20, und die Aussicht, vor einem vollen Hörsaal zu stehen, löste zwar kein Unbehagen, aber doch ein bisschen Lampenfieber aus. „Ich spürte eine Mischung aus Unsicherheit und dem Willen, unbedingt eine gute Veranstaltung erstellen zu wollen.“ Eine bessere Vorlesung als so manche, die sie selbst erlebt hatte. Ein Anspruch, der Leistungsdruck erzeugen kann. „Denn wie funktioniert überhaupt gute Lehre?“ Hilfe holte sich Tandl bei der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle der TU Darmstadt, die Zertifikatskurse für gute Lehre anbietet. In der Arbeitsstelle lernte die Doktorandin die Diplom-Pädagogin Diana Seyfarth kennen.

Seyfarth hatte schon vor Corona an der TU einen Workshop für Lehrende zum Thema „Mentale Resonanz“ gegeben. Ein neuer Ansatz, der so viel Anklang fand, dass er im digitalen Sommersemester in dem Projekt „Mental stark in Studium und Lehre“ mündete. In Pandemiezeiten will die Universität Lehrenden und Studenten außer didaktischen Hilfsmitteln damit auch mentale Unterstützung bieten, damit sie im Unialltag mit Stress, Versagensängsten oder Blockaden besser umgehen können. „Das Projekt basiert auf Methoden der positiven Psychologie“, berichtet Projektleiterin Seyfarth. Online sind seit dem Sommer auf der TU-Website Selbsttrainingsangebote abrufbar, die Strategien für mehr emotionale und mentale Balance umfassen. Darunter Methoden wie der Gedankenstopp, die Zoom-Technik, Mentale Resonanz, Wege aus negativen Gedankenspiralen oder praktische Tipps für Yoga- und Meditationsübungen.