Restaurant im Rheingau : Mister Trüffel im Grauen Haus

Manuel Stirn hat nicht lange gezögert. Schließlich „ist es ein Glücksfall, ein Kulturdenkmal kaufen zu dürfen“, sagt der Wiesbadener Unternehmer. Und als Klaus Bochmann das Graue Haus in Winkel zum Verkauf anbot, griff Stirn nach kurzem Überlegen zu. Das war Ende April, und gut sechs Monate später scheint die lange Leidenszeit des stattlichen Ensembles an der Graugasse endlich vorbei. Stirn setzt mit viel Herzblut und Kapital im Rheingau fort, was der heute Siebenundsechzigjährige in Wiesbaden schon vor Jahrzehnten mit dem „Trüffel“ begonnen, inzwischen aber längst an Tochter und Sohn weitergegeben hat: eine ansprechende Mischung aus Feinkost, Bistro und Restaurant. Nur ein Hotel ist nicht dabei.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. Folgen Ich folge



Stirn kennt das Graue Haus noch aus einer Zeit, als es Erwein Graf Matuschka-Greiffenclau gehörte, der selbst wiederum Stammkunde im „Trüffel“ war, um sich regelmäßig mit Leckereien einzudecken. Um das Graue Haus ranken sich viele Legenden. Aber hinter die meisten setzte der frühere Präsident des Landesdenkmalamts, Gerd Weiß, bei einer der ersten Veranstaltungen im Grauen Haus große Fragezeichen. Dass der Mainzer Erzbischof und Universalgelehrte Rabanus Maurus beispielsweise schon im 9. Jahrhundert im Grauen Haus residiert haben soll, das sollte man besser vergessen, meint Weiß. Und dass es tatsächlich das älteste bewohnbare Steinhaus in Deutschland ist, scheint ebenfalls zweifelhaft.