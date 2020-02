Trauerzug in Hanau : „Wir sind Deutschland, wir gehören zusammen“

Gesicht zeigen im doppelten Sinne: Teilnehmer des Trauermarsches von Hanau am Sonntag Bild: dpa

Nach knapp 6000 Menschen am Samstag sind am Sonntag abermals so viele Männer, Frauen und Kinder in Hanau auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten nach dem Massenmord gegen Rassismus, Terror und Hetze. Der Rathauschef sprach eine Bitte aus.