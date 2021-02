Tourismus und die Pandemie : Hybrid-Hotels für die Zukunft

Podiumsdiskussionen, Vorträge. Gespräche am Pausenbuffet, Bekanntschaften, die an der Bar vertieft werden. Immer im Februar findet in Berlin der Deutsche Hotelkongress statt, ein Ereignis, zu dem Konzerne ihre Direktoren oder Marketingleute schicken, zu dem aber auch die Inhaber privater Hotels anreisen, um Kollegen zu treffen. Gastgeber ist der Deutsche Fachverlag mit der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung. Chefredakteur Rolf Westermann, ein ehemaliger Agentur-Journalist, steht im Hotel Intercontinental auf der Bühne, Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers moderiert einen Gala-Abend, Hunderte Leute lassen sich das Programm Hunderte Euro kosten. Dieses Jahr ist alles anders. Die Gala ist verschoben auf den Sommer, das Februar-Treffen fand als digitales Forum statt.

Als Rolf Westermann am Montag die Teilnehmer des Forums begrüßte, stand er nicht mit Blick auf sein Publikum in Berlin, sondern in einem zum Studio umfunktionierten Raum in Frankfurt und sah in eine Kamera. Seine Gesprächspartner waren per Video zugeschaltet, 1800 Teilnehmer hörten und sahen online zu. Wie ein Spiegel zeigte das Kleid, in dem sich diese Veranstaltung präsentierte, was in vielen Hotels zurzeit geschieht, vor allem in Stadthotels, vor allem in Städten und Regionen, die in Vor-Corona-Zeiten vom Geschäftsreise-Tourismus geprägt waren: Sie rüsten sich für eine Zukunft, in der ein großer Teil des Tagungsgeschäftes ausbleiben wird und das, was stattfindet, nicht so ist wie früher. Mehr denn je, das zeigen Umfragen in der Szene und Prognosen über das Reiseverhalten, wird es in den nächsten Monaten und Jahren um das gehen, was in einem weitem wie in einem engen Sinne Hygiene ist.