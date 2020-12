Totes Kind in Kanal in Fulda gefunden

Wohl vermisste Zweijährige : Totes Kind in Kanal in Fulda gefunden

Taucher haben in einem Kanal in Fulda ein totes Kind gefunden. „Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um die vermisste Timnit handeln“, teilte die Polizei am Dienstag mit. In Fulda ist seit Montagabend ein zweijähriges Mädchen mit dem Namen Timnit vermisst.

Die Polizei sichert nach eigenen Angaben derzeit die Spuren an der abgesperrten Fundstelle. Wie genau es ins Wasser gelangte, sei derzeit noch unklar, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Neben Bereitschaftspolizisten hatten sich am Dienstag auch Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt sowie Bundespolizisten aus Hünfeld an der Suche nach dem Mädchen beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Auch Einsatz- und Rettungskräfte der Feuerwehr sowie der DLRG waren vor Ort.

Nach Polizeiangaben hatte die Zweijährige am Montagabend in einem unbeobachteten Moment die elterliche Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fulda verlassen. In Fulda herrschten in der Nacht winterliche Temperaturen, am Morgen lag Schnee in der osthessischen Stadt.