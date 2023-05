Aktualisiert am

Tote Schafe am Dorfrand : Die Bürokratie ist langsamer als der Wolf

Simon Bartsch und Nadine Koch züchten vom Aussterben bedrohte Schafe in einem Dorf im Hochtaunuskreis. Jetzt sind sieben von ihnen tot. Der Bürgermeister der Gemeinde fordert die Jagd auf aggressive Wölfe.

Vom Abdecker abgeholt: Am Mittwoch wurden noch drei tote Schafe von der Weide in Wehrheim-Friedrichsthal abtransportiert. Bild: Ben Kilb

Inmitten einer Idylle stehen Simon Bartsch und Nadine Koch neben drei toten Schafen. Auf den Kadavern krabbeln Fliegen. Im Lauf des Mittwochs wird der Abdecker die Tierkörper holen, wie schon drei andere tote Tiere aus der Herde am Tag davor. Auf der Streuobstwiese am Rand des Taunusdorfs Friedrichsthal hätten zuletzt zwölf Zuchtschafe gegrast, berichtet das Paar. Am Dienstag früh um sechs habe das Telefon geklingelt. Es sei eine Bekannte aus dem Dorf gewesen, einem Ortsteil von Wehrheim, sagt Bartsch, der mit seiner Frau im nahen Weilrod wohnt. Er habe sofort gewusst: Entweder ein Schaf ist ausgebüxt. Oder der Wolf war da.

Das Paar fand sechs der Tiere tot und eins schwer verletzt. „Aufgeschlitzt, verendet, viele mit Kehlbiss getötet, manche angefressen“, sagt der 34 Jahre alte Nebenerwerbs-Schäfer. Er vermutet, dass der Wolf vorhatte, bei neuem Hunger wiederzukommen. „Bei einem Schaf hat man gesehen, dass die Rippen durchgebissen waren“, sagt die 25 Jahre alte Koch. Ein Schaf habe es noch bis in den nahen Wald geschafft. Auch das verletzte Tier lebt jetzt nicht mehr. „Wir mussten es vom Tierarzt einschläfern lassen.“