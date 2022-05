Tote Kinder in Hanau : Vater als Verdächtiger nahe Paris festgenommen

Der Mann, der am vergangenen Mittwochmorgen zwei Kinder in Hanau umgebracht haben soll, ist gefasst worden. Er sei am Samstagmorgen in der Nähe von Paris lokalisiert und dort festgenommen worden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den 47 Jahre alten Vater des siebenjährigen Mädchens und des elfjährigen Jungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Das Mädchen lag tot auf dem Balkon im neunten Stock des Hauses, in dem die Kinder mit ihrer Mutter wohnten. Es hatte tiefe Verletzungen am Hals. Der Junge lag leblos vor dem Haus. Die Obduktion ergab schwere innere Verletzungen, die wahrscheinlich vom Sturz von dem Balkon der Wohnung stammen. Der Junge lebte noch, starb aber wenig später im Krankenhaus.

Drohungen ausgesprochen

Polizei und Staatsanwaltschaft gingen bald von einem Familiendrama aus. Der Vater durfte die Kinder nur in Begleitung einer Amtsperson sehen. Der Mann wohnt den Angaben zufolge im Rhein-Main-Gebiet. Bei seinem letzten Besuch soll er laut verschiedenen Medien Drohungen ausgesprochen haben. Nach unbestätigten Berichten drang der Vater unerlaubt in die Wohnung ein, nachdem die Mutter zur Arbeit gegangen und die Kinder sich noch nicht auf den Weg in die Schule gemacht hatten.

Der Mann sei nach „intensiven Fahndungsmaßnahmen“ festgenommen worden. Zielfahnder des Hessischen Landeskriminalamtes sei es nach der Tat gelungen, die Spur des Verdächtigen aufzunehmen. Er leistete bei seiner Festnahme demnach keinen Widerstand. Bislang äußerte er sich nicht zu der Tat. Die Staatsanwaltschaft Hanau geht davon aus, dass er in wenigen Wochen nach Deutschland überstellt und dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden wird.