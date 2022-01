Freigericht in Hessen : TikTok-Trend sorgt für Klopapier-Ärger an Schule

Im Sommer 2014 haben sich viele prominente Leute, solche, die sich dafür hielten und andere Menschen eimerweise Eiswasser über den Kopf geschüttet. Spätestens seit diesen Aktionen wissen viele, was eine „Challenge“ im Internet ist und was sie für Folgen haben kann. Im Fall der „Ice Bucket Challenge“ ging es um eine gute Sache, denn sie war als Spendenkampagne zur Erforschung und Bekämpfung der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose gedacht. Doch längst nicht alle sogenannten Herausforderungen für Nutzer von Facebook, Instagram und TikTok werden von einem guten Geist getragen. Um die Klickzahlen in die Höhe zu treiben, wird viel Unsinn betrieben.

Besonders beliebt sind nicht nur in den USA die Kurzvideos auf TikTok, in denen Schüler mit Toilettenpapierrollen an ihren Schulen teilweise beträchtliche Schäden anrichten. So wird das Papier in die Toiletten gesteckt, damit sie nicht mehr benutzt werden können und das Spülwasser den Raum überflutet. Andere machen das Papier nass und kleben es an die Wände oder sie verstopfen damit die Waschbecken. Dieser aberwitzige Trend hat auch Hessen erreicht. Jedenfalls hat die Kopernikusschule in Freigericht, eine kooperative Gesamtschule und Deutschlands größte allgemeinbildende Schule, diese leidvolle Erfahrung gemacht.

Zündeln mit Klopapier

Nach den Weihnachtsferien setzte sich nach den Worten von Schulleiter Ulrich Mayer fort, was sich in den Schulwochen zuvor schon angedeutet hatte: Schmierereien und Verstopfungen in den Schultoiletten durch Klopapierrollen. Einmal sei auch versucht worden, Toilettenpapier anzuzünden. Das sei aber schnell gelöscht worden, bevor Schlimmeres habe geschehen können, berichtet Mayer. Mit diesen Aktionen versuche ein kleiner Teil der rund 2500 Schülerinnen und Schüler die Aufmerksamkeit nach amerikanischem Vorbild auf sich zu ziehen, wobei in den meisten Fällen die Jungentoiletten betroffen seien, aber nicht nur. Die Aktionen würden regelrecht „zelebriert“ und das Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft bleibe dabei völlig auf der Strecke.

Doch nicht nur diese Form von Vandalismus hat für die Schule und ihre Leitung einigen Ärger ausgelöst, sondern vor allem ein Brief Mayers an die Elternschaft. Darin bat er darum, dass die Kinder und Heranwachsenden der Schule künftig Toilettenpapier für ihren eigenen Gebrauch von zu Hause mitbringen sollten, damit mit den ganzen Rollen kein Schaden angerichtet werden kann. Daraufhin gab es nicht nur negative Berichte in einem Teil der regionalen Presse, sondern auch viele Anrufe von verärgerten Müttern und Vätern.

Die oppositionelle FDP im Kreistag meldete sich in der Sache ebenfalls zu Wort. Sie schreibt von einer WC-Papier-Posse in Freigericht und fordert den Kreis und Schuldezernenten Winfried Ottmann zum Eingreifen auf. Eine ganze Schulgemeinschaft für das Fehlverhalten einiger weniger Beteiligter büßen zu lassen, sei nicht verhältnismäßig, so die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Kreistagsfraktion Anke Pfeil. Außerdem sei es dringend geboten, die Aufklärungsbemühungen zu intensivieren. „Das Zündeln auf dem Schul-WC ist kein harmloser Streich. Brandstiftung ist schließlich ein Verbrechen“, findet Pfeil.

„Toiletteneuro“ im Gespräch

Mayer sieht die Sache nicht ganz so dramatisch. Das Klopapier werde natürlich nicht vollständig aus den Schultoiletten verbannt. Es gebe dort weiterhin welches, nur würden die Rollen nicht mehr in den Toiletten gelagert. Besonders verärgert habe die Eltern aber nicht in erster Linie das Thema Toilettenpapier, sondern die Aufforderung an die Familien in dem Brief, ihre Kinder künftig mit FFP2-Masken in die Schule zu schicken und nicht mit den nicht so verlässigen OP-Masken. Darüber hätten sich einige Eltern sehr aufgeregt. Dabei sei dieser bessere Schutz vor Ansteckungen durch Omikron angesichts der steigenden Fallzahlen auch an der Kopernikusschule derzeit dringend geboten. Überhaupt sei der Umgang mit der Pandemie und die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes derzeit die größere Sorge. Wichtig sei es in der derzeitigen Lage ganz besonders, dass die Schulgemeinschaft zusammenhalte.

Das gelte natürlich auch für die Probleme mit den Toiletten. Es sei auch Aufgabe der Eltern, mit ihren Kindern über den Umgang mit den Sozialen Medien zu sprechen. Der Schule sei es zudem in erster Linie nicht wichtig, die Schüler zu bestrafen, sondern den Kindern klar zu machen, dass es darum gehe, ihnen jederzeit eine hygienische Benutzung der Toilette und das Einhalten von Abständen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werde derzeit gemeinsam mit dem Elternbeirat und dem Förderverein der Schule nach Lösungen für das Problem gesucht.

Eine Möglichkeit sei die Wiedereinführung einer Aufsichtsperson für die Schultoiletten, sagt der Schulleiter. Das habe sich bereits bewährt, sei aber wegen der Pandemie beendet worden. Das Konzept sieht nach seinen Worten vor, dass jedes Kind einen „Toiletteneuro“ im Monat einzahlt. Von diesem Geld soll eine Aufsichtskraft finanziert werden, die während der Unterrichtskernzeiten in den Toiletten nach dem Rechten sieht.