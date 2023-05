Zwei Weiden in Wehrheim in derselben Nacht, Geburt auf der einen, Tod auf der anderen: In der Dunkelheit der Wiesen am Hirtenhof kommt ein Island-Fohlen zur Welt. Wenige Kilometer entfernt werden auf der Koppel neben einer Streuobstwiese sieben Schafe gerissen. Die DNA-Analyse ist noch nicht da, aber für Ines Röseler steht fest, dass das nur ein Wolf gewesen sein kann.

Die Pferdezüchterin und Tierärztin mag Wölfe. Aber sie findet, dass die Tiere nicht in eine Kulturlandschaft wie den Hochtaunuskreis passen. Und sie hat Angst um ihre Fohlen. Die Islandpferde leben nicht im Stall, sondern draußen, rund um die Uhr. Dort kommen auch die Jungen zur Welt. „Wenn es so weitergeht, wird es bald kein natürliches Abfohlen mehr auf der Weide geben“, sagt Röseler. Wölfe röchen das Blut einer Geburt kilometerweit.