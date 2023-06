Um 9.08 Uhr schickt Stephan Sieber seine Drohne abermals in den Himmel. Er hat seinen Pick-up schon ein halbes Dutzend Mal umgeparkt an diesem Morgen, ist zwischen Feldern hin und her gefahren, hat den Akku der Drohne getauscht, der nicht länger als eine gute halbe Stunde hält. Und er hat an diesem Tag schon stundenlang auf den kleinen Controller mit Bildschirm gestarrt, auf den er jetzt wieder schaut. Sieber atmet tief ein und aus, beißt in eine Brezel. „Tja, und wenn wir hier fertig sind, beginnt die Arbeit“, sagt er. „Ein bisschen muss man schon einen an der Klatsche haben.“

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Sieber ist zusammen mit Torben-Helge Meckel und Volker Reiff unterwegs. Ein Fotograf, ein Schreiner und ein Jagdpächter, auf Feldern der Bauernfamilie Fay, südlich von Gießen. Um 3.30 Uhr haben sie begonnen. Mitten in der Nacht, weil ihre Arbeit ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Gegen die Leistung der Drohnenakkus. Gegen die Sonne, die langsam aufgeht und zunehmend die Wiesen wärmt. Gegen den nächsten Termin an diesem Vormittag – wenn alle drei ihrem normalen Beruf nachgehen müssen. All das, weil die Fays an diesem Tag einen Teil ihrer Felder mähen und dabei möglichst keinem Rehkitz die Beine abhacken wollen.