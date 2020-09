Aktualisiert am

36 Jahre in der Suchthilfe : „Keiner kommt süchtig auf die Welt“

Michael Schwind hat die Beine übereinandergeschlagen und die Hände verschränkt. Er sitzt in seinem Büro in der Villa Lilly, und um ihn herum stehen halbgepackte Kisten. „Ich bin sehr zufrieden, ich fühle mich gut“, sagt er. Der Vierundsechzigjährige blickt auf 36 Jahre Arbeit mit Menschen zurück, die in der Hölle der Drogensucht gefangen waren. Schwind und sein Team konnten nicht alle befreien, aber von den etwa 7000 Patienten, die seit 1987 Hilfe und Schutz suchten, hat Schwind nach eigener Schätzung etwa 3500 mit einer „guten Sozialprognose“ aus der Bad Schwalbacher Therapieeinrichtung wieder ins Leben zurückgeschickt. Männer und Frauen aus allen Nationen bekamen im Untertaunus ihre zweite Chance.

Im Oktober wird der Leiter der Villa Lilly, die vom Frankfurter Verein für Jugendberatung und Jugendhilfe getragen wird, in den Ruhestand gehen. Im Gespräch vermittelt er den Eindruck eines Mannes, dem das Leben und das Schicksal seiner Patienten noch immer am Herzen liegen. Schwind wirkt gelassen, aber keinesfalls gleichgültig. Das mag auch daran liegen, dass der gebürtige Wertheimer Menschen und Schicksale erlebte, für die das Adjektiv „ungewöhnlich“ noch zurückhaltend formuliert ist. „Der älteste Patient, den wir hier hatten, war ein 65 Jahre alter Fremdenlegionär“, erinnert sich Schwind. „Aufgrund einer Kriegsverletzung kam er mit Morphium in Kontakt und blieb beim Heroin hängen.“