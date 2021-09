Aktualisiert am

Feldversuch in Südhessen

Feldversuch in Südhessen :

Feldversuch in Südhessen : Teststrecke für E-Lastwagen auf A5 vor Ausbau

Ausbaufähig: E-Lastwagen-Teststrecke in Südhessen auf der A5 Bild: Michael Kretzer

Einer der drei ersten Innnovationscluster des Bundes für klimafreundliche Antriebstechniken für Lastwagen wird in Hessen liegen. Wie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Rande der Internationalen Automobilausstellung in München mitteilte, wird die Versuchsstrecke auf der Autobahn 5 südlich von Frankfurt nicht nur verlängert. Es sollen auch mehrere Antriebsarten getestet werden.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Seit 2019 wird in dem ursprünglich auf vier Jahre angelegten Feldversuch mit der Bezeichnung „Elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen“ geprüft, ob der Gütertransport mit Elektrolastwagen einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung von Klima und Umwelt leisten kann. Gegenwärtig verkehren die über Oberleitungen mit Strom versorgten Elektro-Trucks nur zwischen den Anschlussstellen Langen/Mörfelden und Weiterstadt. Dort sind sie in beide Fahrtrichtungen unterwegs.