Feldversuch in Südhessen : Teststrecke für E-Lastwagen auf A5 vor Ausbau

Ausbaufähig: E-Lastwagen-Teststrecke in Südhessen auf der A5 Bild: Michael Kretzer

Einer der drei ersten Innnovationscluster des Bundes für klimafreundliche Antriebstechniken für Lastwagen wird in Hessen liegen. Wie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Rande der Internationalen Automobilausstellung in München mitteilte, wird die Versuchsstrecke auf der Autobahn 5 südlich von Frankfurt nicht nur verlängert. Es sollen auch mehrere Antriebsarten getestet werden.

Seit 2019 wird in dem ursprünglich auf vier Jahre angelegten Feldversuch mit der Bezeichnung „Elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen“ geprüft, ob der Gütertransport mit Elektrolastwagen einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung von Klima und Umwelt leisten kann. Gegenwärtig verkehren die über Oberleitungen mit Strom versorgten Elektro-Trucks nur zwischen den Anschlussstellen Langen/Mörfelden und Weiterstadt. Dort sind sie in beide Fahrtrichtungen unterwegs.

Wie berichtet, entschied das Bundesumweltministerium im Juni dieses Jahres, zwölf Millionen Euro zu investieren, um den bisher knapp fünf Kilometer langen E-Highway bis Ende des nächsten Jahres in Fahrtrichtung Darmstadt um knapp sieben Kilometer zu verlängern. Dann soll geprüft werden, ob die Lastwagenbatterien auch während der Fahrt geladen werden können. Die bisher fünf Testfahrzeuge auf dem viel befahrenen Autobahnabschnitt sind mit einem Hybridantrieb ausgestattet und können sich während der Fahrt jederzeit von der Oberleitung lösen, um die Spur zu wechseln oder die Autobahn zu verlassen. Im Normalbetrieb treibt sie ein Elektromotor an, oder die Fahrer schalten auf Diesel um.

Schnellladestationen notwendig

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) hatte dem Bund nach eigenen Angaben schon vor einem Jahr vorgeschlagen, das bestehende Testfeld auch für andere Antriebstechnologien wie Brennstoffzelle und Wasserstoff auszuweiten und bis nach Baden-Württemberg zu verlängern. Diese Idee greift Scheuer nun auf. Sein Haus schätzt das Projektvolumen auf einen „niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag“ aus dem Haushaltstitel „Zuschüsse zur Errichtung von Tank- und Ladeinfrastruktur“ des Energie- und Klimafonds im Bundesverkehrsministerium.

Wie das erweiterte Testfeld genau aussehe, werde man gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium, der Autobahn GmbH und der regionalen Wirtschaft erarbeiten, kündigte Al-Wazir an. „Neben der Förderung für den Ausbau der Teststrecke selbst sind sicher weitere Gelder für Wasserstoff-Tankstellen und Schnellladestationen notwendig.“

Damit der Verkehrssektor seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten könne, müsse der Lastwagenverkehr sauberer werden, sagte Al-Wazir. Dazu gehörten neben der Verlagerung auf die Schiene auch neue Antriebstechnologien, die im Innovationscluster unter Alltagsbedingungen erprobt werden sollen. Konkret sollen in dem Projekt die Antriebstechnologien Batterie-, Brennstoffzellen- und Hybrid-Lastwagen durch den Aufbau einer Tank-, Lade- und Oberleitungsinfrastruktur vom Frankfurter Kreuz über die A 5 bis Darmstadt und weiter über die A 67 oder die A 5 bis zur Landesgrenze mit Baden-Württemberg praktisch erprobt werden. Eine Verlängerung bis Mannheim oder Heidelberg wird geprüft.