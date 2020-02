Nach Morden in Hanau: Acht Menschen mit Migrationsgeschichte berichten

Nach Morden in Hanau

„Wenn ich sage, dass ich deutsch bin, schauen die Leute skeptisch“

Von

Nach der Bluttat in Hanau ist an eine Rückkehr in den Alltag nicht zu denken. Der Anschlag hat Spuren hinterlassen. Im Denken und Fühlen. Acht Menschen mit Migrationsgeschichte berichten.