F.A.Z. exklusiv : Zum Start wohl noch weniger Impfdosen als erhofft

Rares Gut: Hessen erwartet eine Zuteilung von nur tausenden Impfdosen. Bild: dpa

„Tausende“ statt 50.000 für Hessen: In der Landesregierung glaubt man nicht mehr an die erhoffte Zahl an Impfdosen. Damit dürfte der Impfauftakt in ganz Deutschland kleiner ausfallen als gedacht. Erste Impfungen zu Heiligabend sind zudem ausgeschlossen.