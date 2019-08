Wagen brennt an Tankstelle ab : Bloß nicht mit dem Staubsauger an den Autotank

Was tun, wenn man versehentlich den falschen Kraftstoff getankt hat? Lieber nicht kreativ werden, wie eine spektakuläre Aktion an einer Tankstelle in Eschborn nahe Frankfurt zeigt. Eine 55 Jahre alte Frau hatte am Freitagabend Benzin in ihren Diesel-Wagen gefüllt und den Fehler zu spät bemerkt. Kurzum entschied sie sich, selbst Hand anzulegen. Gemeinsam mit einem 20 Jahre alten Passanten rollte sie ihr Fahrzeug zu der Staubsaugeranlage der Tankstelle. Mithilfe eines Gartenschlauchs, auf den die beiden einen Staubsauger setzten, wollten sie das Benzin abzapfen und in eine Metallwanne umfüllen.

Diese Idee hatte aber recht dramatische Folgen. Im Rückblick lässt sich fast schon von Glück im Unglück sprechen: Der Wagen der Frau brannte vollständig aus, sie selbst blieb aber unverletzt. Der 20 Jahre alte Helfer erlitt eine Handverletzung. Frank Christian war am Abend als Einheitsführer des ersten Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Eschborn im Einsatz. „Das habe ich in meinen 30 Jahren bei der Feuerwehr noch nicht erlebt“, sagt er.

Große Rauchsäule über der Tankstelle

Christian und seine Kollegen seien am Freitag gegen 19:45 Uhr alarmiert worden. Auf dem Weg zur Einsatzstelle aus Richtung Niederhöchstadt hätten sie bereits eine große Rauchsäule gesehen. Zunächst sei noch nicht klar gewesen, was die Einsatzkräfte vor Ort erwarten würde.

Ihr Löschfahrzeug sei kurz nach den Kollegen von der Feuerwehr Niederhöchstadt an der Einsatzstelle eingetroffen, wo das Auto der Frau bereits in Flammen stand. „Durch die Dämpfe, die der Staubsauger angesaugt hatte, hat zuerst der Staubsauger gebrannt und dann eine Kettenreaktion ausgelöst“, erzählt Christian.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Eschborn brannte in der Nähe des Wagens auch ein Container mit Holzboden, in dem Öle und Schmiermittel für den Tankstellenverkauf gelagert hatten. Über die vom Auto ausgelaufene Flüssigkeit am Boden hatte dieser sich ebenfalls entzündet.

Falsch tanken geht nur in eine Richtung

Nach Christians Einschätzung hätte die Situation dann richtig gefährlich werden können, wenn das Auto explodiert wäre. Da es lediglich gebrannt hat und zudem zehn Meter entfernt von den Zapfsäulen stand, „konnte nichts passieren“, meint der Feuerwehrmann. Für gewöhnlich sei es in solchen Gefahrensituationen üblich, dass die Tankstellenbetreiber den Notausschalter drücken und die Zapfsäulen damit abstellen. Ob das am Freitagabend der Fall gewesen ist, darüber habe er keine Kenntnisse. Auch wie viel Benzin die Frau in ihren Wagen getankt hatte und wieso der 20 Jahre alte Mann eingewilligt hatte, bei dem waghalsigen Unterfangen zu helfen, ist unklar. Der Betreiber der Tankstelle in Eschborn wollte sich auf Anfrage der F.A.Z. nicht zu dem Vorfall äußern.

Falsch zu tanken ist für gewöhnlich nur auf die Weise möglich, wie es der Frau an der Tankstelle in Eschborn passiert ist: Wenn Benzin statt Diesel eingefüllt wird. Wer im umgekehrten Fall Diesel in einen Benziner tanken möchte, wird spätestens dann auf seinen Fehler aufmerksam gemacht, wenn er versucht, die Diesel-Zapfpistole in sein Auto zu stecken. Sie ist in der Regel zu groß für die Tankvorrichtung eines Autos, das mit Benzin fährt.

Wer den falschen Kraftstoff tankt, sollte auf keinen Fall selbst versuchen, sein Auto vor größeren Schäden zu bewahren. Stattdessen empfiehlt die Feuerwehr, das eigene Auto nicht mehr zu bewegen und dem Tankwart vor Ort das Problem zu schildern. Bei einigen Tankstellen sei es nach Angaben von Christian sogar direkt vor Ort möglich, den Kraftstoff abführen und den Motor reinigen zu lassen. Anderenfalls würden die Tankstellenbetreiber aber wissen, welcher Abholdienst und welche Werkstatt zu kontaktieren sei.