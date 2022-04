Das königliche Gemüse : Sprießender Spargel und explodierende Kosten

Aktualisiert am

Wer keinen Hofladen besitzt und an zentralen Standorten auch keine eigenen Spargelstände aufbaut, hat als Landwirt kaum mehr eine Chance, kostendeckend zu wirtschaften: Mit diesem klaren Bekenntnis zum Direktverkauf – und der damit verbundenen versteckten Kritik an den vom Lebensmitteleinzelhandel angebotenen Preisen – sind am Dienstag offiziell die zum 25. Mal ausgerichteten „Spargeltage Gerauer Land“ eröffnet worden.

Die unter Mühen gestochene Ware „bei der Genossenschaft abzuliefern“, wie es früher üblich gewesen sei, lohne sich heutzutage kaum noch, sagte Spargel- und Erdbeerbauer Jörg Hirsch. Er erwarte, dass das „königliche Gemüse“ spätestens im nächsten Frühjahr deutlich teurer sein werde.

Aktuell könne ein Kilogramm Spargel aus der Region Südhessen, je nach Sorte und Klasse, noch zu Preisen um die 15 Euro erworben werden. Der auf den Erzeugern lastende Preisdruck sei allerdings enorm. Außer steigenden Betriebskosten etwa für Treibstoff und Dünger stelle die angekündigte Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro die Stunde für viele Landwirte eine zusätzliche Belastung dar. Schließlich könnten Preissteigerungen von 25 bis 40 Prozent nicht einfach an die Kunden weitergegeben werden. Schon jetzt seien hessenweit Rückgänge bei den Spargelbetrieben und den von ihnen bearbeiteten Flächen festzustellen.

Spargelrundfahrten und Gerichte zum Nachkochen

Derzeit sind es Hirsch zufolge landesweit nur noch knapp 200 Betriebe, die in aller Regel mit Hilfe von Folien auf einer Fläche von rund 2000 Hektar Spargel anbauen – und im vergangenen Jahr gut 9500 Tonnen geerntet hätten. Mit den Spargeltagen wolle man „Werbung in eigener Sache“ machen, sagte Hotelier Holger Gries vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA zum Start der noch bis 24. Juni dauernden Festwochen. Nach zwei Corona-Pausenjahren sei das für 2022 zusammengestellte Programm mit „Kulturellem & Kulinarischem“ zwar vergleichsweise überschaubar. Das Angebot könne aber sicher kurzfristig noch erweitert werden. Tatsächlich hätten sich diesmal auch deutlich weniger Landwirte und Gastronomen beteiligt als früher.

Was genau wann in den einzelnen Höfen und Restaurants zu erleben ist, lässt sich auf der neu gestalteten Website unter www.spargeltage.de lesen. Dort sind unter anderem drei Spargelrundfahrten durch den Kreis Groß-Gerau und Gerichte zum Nachkochen aufgeführt. Für die Spargelkönigin Jana D’Addona, die schon seit 2019 die Krone trägt, bisher pandemiebedingt jedoch zur Untätigkeit verdammt war, ist es höchste Zeit, „dass es endlich wieder Veranstaltungen gibt“. Wobei die festliche „Spargelgala“ leider abermals ausfallen müsse. Kleinere Events seien inzwischen aber auch drinnen wieder möglich, sagte Hotelier Gries, der „trotz Krieg, Corona und Inflation“ das Positive nicht vergisst: Sinkende Inzidenzwerte und ein sonniger März hätten für einen guten Start in die Spargelsaison 2022 gesorgt.