Stichtag 15. März : „Das ist keine echte Impfpflicht“

Für ungeimpftes Personal in Gesundheitsberufen wird der 16. März ein Arbeitstag sein wie jeder andere. Sie werden ihre Aufgaben erledigen, irgendwann Feierabend machen, am nächsten Tag an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. So, als markiere das Datum keinen Einschnitt.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



Dieser bleibt tatsächlich vorerst aus. Von Mittwoch an gilt in Pflegeheimen, Krankenhäusern, der ambulanten Pflege, aber auch in Zahnarzt- und Homöopathiepraxen die sogenannte „einrichtungsbezogene Impfpflicht“. Der Grundgedanke: Kranke, hochbetagte und pflegebedürftige Menschen sowie Personen mit akuten oder chronischen Grundkrankheiten sollen durch eine sehr hohe Impfquote unter den Mitarbeitern in Gesundheitsberufen geschützt werden. Das Problem: Kurzfristige Konsequenzen für ungeimpftes Personal sind durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht zu erwarten – der Gesetzgeber setzt auf die Langzeitwirkung.