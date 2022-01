Studie der Uni Kassel : Mehr Frauen, aber kaum Ostdeutsche in Berliner Ministerien

Frankfurter Syrien-Prozess : Angeklagter soll Menschen in Militärkrankenhaus gefoltert haben

Nach dem Urteil am 13.01.22 im ersten syrischen Folter-Prozess in Koblenz sitzt nun ein Arzt in Frankfurt auf der Anklagebank. Es ist damit erst der zweite Prozess dieser Art in Deutschland. Dem Angeklagten werden in dem Verfahren Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.