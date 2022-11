Studenten in der Energiekrise : „Wir machen abends schon Kerzen an“

Will in Deutschland bleiben: Dorna Khodabakhsh studiert im 3. Semester Medizin an der Goethe-Universität. Bild: Wonge Bergmann

Ihre Hoffnungen sind groß, als sie 2019 nach Deutschland kommt. Dorna Khodabakhsh will Ärztin werden und später als Chirurgin arbeiten. Die ersten Monate sind herausfordernd, doch mit dem Beginn ihres Studiums an der Goethe-Universität im Jahr 2021 scheint sich alles zu fügen. Dass sie bald schon wieder schlaflose Nächte haben wird, kann die 24 Jahre alte Frau nicht ahnen. Wie etlichen ihrer Kommilitonen bereiten ihr nach Corona nun die Inflation und vor allem die steigenden Energiepreise große Sorgen.

„Unsere Situation in den letzten Monaten war wirklich schwierig“, berichtet die Studentin. Sie spricht von sich und ihrem Verlobten, mit dem sie in einer 57 Qua­dratmeter großen Wohnung in Frankfurt-Bornheim lebt. Wie lange sie sich die jährlich steigende Miete noch leisten könne, wisse sie nicht, sagt sie. Bei den Stromkosten versuchte das Paar schon in den vergangenen Jahren zu sparen, die beiden zahlen derzeit sogar weniger als den Normalpreis. Nach Angaben ihres Stromanbieters werde sich die Summe im nächsten Jahr jedoch mehr als verdoppeln. Bis zu 183 Euro im Monat müssten sie dann zahlen, erwartet Khodabakhsh. „Wir machen abends schon Kerzen an.“ Es klingt wie ein Scherz, ist aber ernst gemeint.