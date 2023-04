Allmählich wird der Platz knapp, obwohl sich Trikots flach zusammenfalten lassen. In der Wohnung daheim in Luxemburg und in der Studentenbude in Darmstadt füllen sie schon Kleiderständer, Schränke und Dachböden. Mehr als 750 sind es inzwischen. „Da muss schon das ein oder andere hin und her geräumt werden“, sagt Steven Milbert und lacht. Zu elterlichen Beschwerden scheint das nicht zu führen. Wie auch? Schließlich habe die Sammelleidenschaft damit angefangen, „dass ich zu Weihnachten immer ein Trikot geschenkt bekommen habe“, erzählt der Masterstudent. Früher war das meist ein Leibchen des FC Bayern München, für den sich Milbert begeisterte. Hinzu kamen Trikots von den Fußballklubs der Urlaubsorte, die er mit seiner Familie bereiste. Heute interessiert er sich eher für Vereine abseits des Mainstreams – wie den Dritt­ligisten FC Saarbrücken oder seine „Jugendliebe“, die Darmstädter Lilien.

Für die kam er sogar von Luxemburg nach Hessen. Seit 2018 studiert er an der TU Darmstadt. Heimspiele des SV Darmstadt 98 sind seither gleich um die Ecke im „Bölle“. Die Uni habe aber natürlich auch eine Rolle gespielt, sagt er. Der Luxemburger will Lehrer werden, und die TU bietet ein Joint-Bachelor-Studium an, für das er mit Geschichte und Germanistik gleich zwei Hauptfächer wählen konnte. Derzeit schreibt er an der Abschlussarbeit für sein Masterstudium mit Schwerpunkt Moderne/Technikgeschichte.