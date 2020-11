Störung dauert an : 100.000 Frankfurter nach Feuer ohne Strom

Ein Feuer in einem Umspannwerk hat am Dienstag in Frankfurt zu Stromausfällen geführt. Neun Menschen wurden leicht verletzt. Der Netzbetreiber hofft, bis 15 Uhr die Stromversorgung wieder sicherzustellen.

Frankfurt. Mehr als 100.000 Menschen sind von einem Stromausfall in Frankfurt betroffen. Dies teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Ursache war ein Feuer in einem Umspannwerk. Betroffen waren nach ersten Angaben von Feuerwehr und Netzbetreiber Süwag die westlichen Stadtteile Höchst und Nied sowie Teile von Unterliederbach, Griesheim, Sossenheim, Zeilsheim und Sindlingen. Neun Personen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant vor Ort behandelt. Der Brand ist nach Angaben der Feuerwehr mittlerweile gelöscht.

Wie es zu dem Feuer in Höchst kam, war zunächst . Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 150.000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Der Stromausfall gemäß eines Tweets der der Feuerwehr von 12:54 Uhr noch an. Die Süwag hoffte auf Nachfrage der F.A.Z., die Funktionsfähigkeit des Umspannwerks bis 15 Uhr wieder vollständig herstellen und die Stromversorgung sichern zu können.

Darmstadt. Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 sind drei Menschen verletzt worden. Auf der linken Spur seien drei Fahrzeuge ineinander gefahren, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. Alle drei Fahrer seien zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autos mussten laut Polizei abgeschleppt worden. Die Autobahn war nach dem Unfall am Montagabend am Darmstädter Kreuz Richtung Norden für rund 90 Minuten gesperrt. Genauere Details zum Unfallhergang und zur Ursache waren zunächst unklar.

Hofbieber. Eine 21 Jahre alte Frau hat sich am Dienstagmorgen auf einer Landstraße bei mit ihrem Auto überschlagen. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei sie ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Straße abgekommen. Das Auto sei nach dem Unfall auf dem Dach liegen geblieben und müsse geborgen werden. Details zur Unfallursache und zur Schadenshöhe standen am Dienstagmorgen noch nicht fest.