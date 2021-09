Streit um Windkraft : Grüne Minister geraten in Erklärungsnot

Die FDP will politische Einflussnahme der hessischen Landesregierung auf Gerichtsverfahren um die auf dem Taunuskamm geplanten Windräder klären. Eine Anfrage an die Landesregierung soll nun für mehr Klarheit sorgen.

Mit einer parlamentarischen Anfrage an die Landesregierung will die hessische FDP dem Verdacht der politischen Einflussnahme auf das Berufungsverfahren um die auf dem Taunuskamm geplanten Windräder nachgehen. „Die beiden grünen Minister Tarek Al-Wazir und Priska Hinz geraten zunehmend in Erklärungsnot“, meint Fraktionschef René Rock.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Er reagiert damit auf eine Einschätzung des renommierten Wiesbadener Anwalts für Wirtschaftsstrafrecht, Alfred Dierlamm. Daraus geht hervor, dass die Verantwortlichen in den Ministerien für Wirtschaft und Umwelt sich unter Umständen strafbar gemacht haben könnten (F.A.Z. vom 3. September). „Damit würde die Tragweite des Skandals noch größer“, meint Rock. Wie berichtet, hatte das Regierungspräsidium den Bauantrag des Wiesbadener Versorgungsunternehmens ESWE aus Gründen des Denkmal-, Arten- und Trinkwasserschutzes abgelehnt. Dagegen klagte das Unternehmen mit Erfolg.

Die Grundlage der grünen Energiewende

Dass das Verwaltungsgericht Wiesbaden die durch das Regierungspräsidium ins Feld geführten Hinderungsgründe nicht gelten ließ, entsprach dem Ziel der grünen Politiker, den Ausbau der Windkraft zu forcieren. Aber das Urteil erklärte den Teil des Regionalplans, der die erneuerbaren Energien betrifft, für nichtig. Er ist die Grundlage der grünen Energiewende. Darum entschied das Wirtschaftsministerium vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof in die Berufung zu gehen.

Deren Begründung beschränkt sich aber ausschließlich auf die Verteidigung des Teilplans. Die Ablehnungsgründe des Regierungspräsidiums werden nicht mehr erwähnt. Dass sie darum „gebeten“, beziehungsweise eine entsprechende Anweisung erteilt hätten, gäben die Ministerien sogar öffentlich zu, stellt Rock fest. Damit hätten sie dafür gesorgt, dass sich die Erfolgsaussichten des Berufungsverfahren deutlich verschlechtert hätten.

34 Millionen Euro stehen im Raum

Denn maßgebliche Begründungen und Beweismittel würden nicht mehr vorgetragen, obwohl die Fachbehörden und die vom Land beauftragten Anwälte sie für richtig und notwendig gehalten hätten. In der Folge drohten den hessischen Steuerzahlern vermeidbare Gerichts- und Prozesskosten. „Weiterhin ist zu befürchten, dass die ESWE Taunuswind GmbH das Land Hessen auf Schadenersatz verklagt. Hier stehen nicht weniger als 34 Millionen Euro im Raum“, so Rock.

In der Anfrage an die Landesregierung werde nach den erteilten Weisungen, aber auch nach den materiellen und personellen Aufwendungen gefragt, die im Zusammenhang mit dem Verwaltungsstreitverfahren entstünden. Al-Wazir und Hinz stünden in der Verantwortung, so Rock. „Sie müssen aufklären und den Verdacht der Strafbarkeit ausräumen.“ Zur Transparenz gehöre auch, dass die Umweltministerin den Fraktionen Einblick in ein Gutachten zu wasserrechtlichen Aspekten gewähre. „Es kann nicht sein, dass Frau Hinz mit diesem Gutachten zu ihren Gunsten argumentieren will, das Papier aber unter Verschluss hält.“