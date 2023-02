Aktualisiert am

Mit Kamera und Mikrofon: Selbst wenn die Aufnahmen laufen, können Angeklagte, um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen, unkenntlich gemacht werden. Bild: Lucas Bäuml

Die Ampel-Regierung will, dass Strafprozesse künftig in Ton und Bild aufgezeichnet werden. Strafverteidiger in Hessen finden das gut, Richter warnen vor den Folgen. Die Wissenschaft macht eigene Vorschläge.