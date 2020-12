Sternsingen in Corona-Zeiten : C+M+B im Briefkasten

In Kelkheim kommen die Heiligen Drei Könige immerhin bis zum Briefkasten. Wer am 7. und 8. Januar aus dem Fenster schaut, hat trotz des harten Lockdown die Chance, auf den Straßen Kinder in Gewändern zu erspähen. „Ein Spaziergang ist ja nicht verboten“, sagt Gemeindereferentin Carmen Bechold. In der Pfarrei St. Franziskus werden deshalb auch diesmal Könige umherlaufen – in der Stadtmitte und im Stadtteil Hornau genauso wie in der Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain. Wegen der Kontaktbeschränkungen sind immer Sternsinger aus derselben Familie zusammen unterwegs. Trotzdem könnte es klappen, dass ein Caspar, ein Melchior und ein Balthasar gemeinsam durch die Straßen ziehen. Die Gemeindereferentin hat jedenfalls schon eine Familie mit vier Kindern im Kopf, die mitmachen könnte.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Kelkheimer Sternsinger wollen allen, die sie sonst in ihren Wohnungen besucht hätten, wenigstens zwei Dinge in den Briefkasten werfen: einen schwarzen, länglichen Aufkleber und einen Handzettel. Auf dem Aufkleber wird die Jahreszahl 2021 stehen und „C+M+B“: Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus. Auf den Handzettel will Bechold einen QR-Code drucken. Wer ihn scannt, erhält die Informationen für die Spende. Diesmal sammeln die Sternsinger für Kinder in der Ukraine.