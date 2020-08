„Sternenpark“ Rhön : Wo die Sicht auf die Milchstraße noch frei ist

In den Großstädten ist die Nacht schon abgeschafft – zu viel künstliches Licht. Anders in der Rhön: Hier bleibt die Dunkelheit oft noch ungetrübt. Das hat nachhaltige Folgen.

Am Anfang stand das Staunen über eine Auszeichnung, von der viele nicht so recht wussten, was sie bedeuten sollte. Sechs Jahre nach seiner Ernennung ist der „Sternenpark“ in der Rhön etabliert. Die Besucher kommen aus dem ganzen Bundesgebiet und sogar aus dem Ausland und staunen jetzt über einen wundersam ungetrübten Blick auf den Sternenhimmel, auf die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie, wie er in Europa nur noch selten möglich ist. Die im Länderdreieck von Thüringen, Hessen und Bayern angebotenen Sternenführungen sind häufig ausgebucht.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

„Unser Ökosystem wird durch unzählige und manchmal überflüssige Lichtquellen empfindlich gestört“, befand Oliver Conz (parteilos), Staatssekretär im hessischen Umweltministerium, vor einigen Wochen bei einer politischen Sommertour durch die Rhön. Rund zwei Drittel aller wirbellosen und etwa ein Drittel aller Wirbeltiere seien nacht- und dämmerungsaktiv; tagaktive Tiere wiederum benötigen nachts Ruhe. Künstliches Licht störe da immens. Insekten verglühten massenhaft an heißen Lichtquellen und fehlten dann Vögeln als Nahrung. Zugvögel würden durch das nächtliche Licht fehlgeleitet, weil sie den Sternenhimmel nicht mehr sähen, der ihnen beim Navigieren helfe. „Und auch wir Menschen werden bei zu viel künstlichem Licht in unserem Schlaf gestört.“