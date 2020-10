Sterbebegleitung : Was man noch zu sagen hätte

Der Mann wusste nicht mehr, ob er mit seiner Frau im Prater in Wien Riesenrad gefahren war. „Das wäre typisch für uns gewesen, die zehn Euro dafür zu sparen“, sagte er zu Ingrid Schulz. Zu sparsam, zu wenig Zeit: Im Angesicht des nahen Endes erschien es ihm, als ob er und seine Frau ihr eigenes Leben liegen gelassen hätten. Warum nur hätten sie sich selbst blockiert? „Weint“, hat Schulz hinter ihren Aufzeichnungen notiert. Eine krebskranke Frau wiederum blickte in die Zukunft und wünschte ihrem erwachsenen Sohn, dass er einmal eine gute Partnerin finde. Sie wäre so gerne Oma gewesen.

„Lebensbogen“ nennt Schulz das, was sie aus den Interviews mit Sterbenden festhält. Die Psychoonkologin fragt nicht nach biographischen Daten, sondern nach dem Zeitpunkt, an dem sie sich am lebendigsten gefühlt haben – oder was sie bedauern. Anschließend geht sie den von ihr in Form gebrachten Text mit den Patienten unter vier Augen durch. Sie können entscheiden, wer die mit einem Deckblatt versehene Kladde gezeigt bekommt. Schulz weiß, dass die Hinterlassenschaft nicht nur Trauer, sondern auch Wut auslösen kann. „Es ist immer nur die Wahrheit des Einzelnen, die Angehörigen sehen das vielleicht völlig anders.“

Die „würdezentrierte Therapie“ ist ein Angebot des Palliativteams Hochtaunus. Ebenso wie die „Schreibwerkstatt Pusteblume“, in der Palliative-Care-Fachkraft Angelika Seitz einmal im Monat mit Kindern im Alter von fünf Jahren an arbeitet. Sie müssen nicht schreiben können, sondern verarbeiten den Tod eines Elternteils auch mit Bildern oder einer Socke mit angenähten Augen. „Sie lassen eine Puppe sprechen, bevor sie selbst darüber reden“, sagt Seitz. Um ein Trauma zu vermeiden, sei Offenheit wichtig und bei Bedarf fremde Hilfe. „Selbst Zweijährige merken, dass die tote Mama nicht schläft.“

„Signifikante Versorgungslücke“

Für den Arzt Robert Gaertner, Geschäftsführer des Palliativteams, gehört die Psychoonkologie sowie die emotionale und spirituelle Begleitung zur „multiprofessionellen Versorgung“, die den Menschen das Sterben zu Hause ermöglichen soll. „Es geht um mehr als die ärztliche und pflegerische Versorgung.“ Das sehe auch das Hospiz- und Palliativgesetz vor. Doch anders als im Krankenhaus übernähmen die Kassen bei der ambulanten Palliativversorgung die Kosten für Psychoonkologie nicht. Deshalb müsse man 90.000 Euro im Jahr aus Spenden aufbringen, damit acht freie Mitarbeiter wie Schulz und Seitz Angebote machen könnten.

Das Palliativteam war daher froh, jüngst insgesamt 25.000 Euro von der Liselott-und-Klaus-Rheinberger-Stiftung, der Lilly Deutschland Stiftung, der Erich-Kroke-Stiftung und der Gertrud-May-Kofler-Stiftung zu bekommen. Mit dem Geld kann nach Worten Gaertners auch Musik- und Kunsttherapie finanziert werden. Für die Physiotherapie habe man eine Quersubventionierung entwickelt. Für den Geschäftsführer ist es jedoch eine gesundheitspolitische Frage, dass diese „signifikante Versorgungslücke“ mit Spenden geschlossen werden müsse. Deshalb hat er den Kontakt zu Bundestagsabgeordneten und Landespolitikern gesucht. „Es geht darum, warum dieser Teil des Gesetzes so einseitig ausgelegt wird.“