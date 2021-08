Senckenberg-Forschung : Ökologen warnen vor Staudämmen

FAZ Plus Artikel: Jüdische Akademie : „Ein Haus, in dem wir bleiben“

Auf dem Kulturcampus in Bockenheim entsteht die Jüdische Akademie des Zentralrats der Juden. Die künftige Ko-Leiterin Sabena Donath erklärt, was Besucher in der Institution erwartet und warum sie so wichtig ist – nicht nur für Frankfurt.