Salzbachtalbrücke : Der große Rumms ist geglückt

Nur eine Minute später als geplant kommt der Rumms. Um eine Minute nach zwölf Uhr hört man den ersten lauten Knall. Drei Sekunden danach dann den zweiten. Eine graue Staubwolke steigt auf, verfinstert den strahlend blauen Himmel.

In dem Moment, in dem sie sich verzieht, sieht man die riesigen Trümmer, die Reste der Wiesbadener Salzbachtalbrücke. Hintereinander wurden Süd- und Nordbrücke gesprengt. Schon kurz darauf wird klar, dass die Sprengung wie erhofft funktioniert hat. Erst ist die Südbrücke in sich zusammengebrochen, danach die Nordbrücke, in Südrichtung, auf die Trümmerteile gestürzt. Das Hauptklärwerk der Landeshauptstadt, in direkter Nähe der Brücke, ist wie geplant verschont geblieben.

Nicht nur in Wiesbaden, sondern in der gesamten Rhein-Main-Region hatte man der Sprengung entgegengefiebert. Per Livestream wurde sie am Samstag übertragen, rund 200 Journalisten berichteten von vor Ort. Auf der Bundesstraße 263, in direkter Nähe der Brücke, hatte die Autobahn GmbH ein Pressecamp eingerichtet.

Bei einer Pressekonferenz gibt Eduard Reisch, der Sprengmeister, erste Details bekannt. Der Mann aus Oberbayern, Krater-Edi genannt, ist der bekannteste Sprengmeister des Landes. 2014 hat er in Frankfurt den den AfE-Turm am Bockenheimer Uni-Campus gesprengt. In München hat er das Agfa-Hochhaus zum Einsturz gebracht, in Regensburg den Kamin der Südzucker-Fabrik, bei Aschaffenburg die Pfeiler der Haseltalbrücke.

„Wir sind zufrieden“, sagt Reisch, der eine gelbe Warnweste und Bauhelm trägt, „das Bild der gesprengten Brücke entspricht genau unserer Planung.“ Nach erstem Erkenntnisstand seien „keinerlei Schäden“ entstanden. Von „einer herausragenden Leistung unter enormem Druck“, spricht der selbstbewusste Sprengmeister.

Der Aufwand für de Sprengung war groß: 1200 Löcher für 205 Kilogramm Sprengstoff wurden gebohrt. 1090 elektrische Zünder und 150 Sprengschutzmatten, jede 1,3 Tonnen schwer, wurden eingesetzt. Das Sprengteam bestand aus 28 Leuten, 50.000 Kubikmeter Sand und Erde brauchte man für Schutzwälle und Fallbetten.

Gesperrt war die nun gesprengte Salzbachtalbrücke seit 18. Juni. Damals waren herabfallende Betonbrocken am südlichen Teil der Brücke, die bereits seit 2009 als marode und sanierungsbedürftig galt, aufgefallen. Wegen der großen Gefahr zogen die Verantwortlichen die Notbremse und sperrten die Brücke sofort.

Ein GAU für die Mobilität in Wiesbaden

Die A66 ist seitdem unterbrochen, die notwendigen Umleitungen für Pendler sorgen in Wiesbaden regelmäßig für Verkehrschaos. Doch nicht nur der Autoverkehr ist beeinträchtigt. Weil auch der Bahnverkehr unter der Brücke eingestellt werden musste, ist der Wiesbadener Hauptbahnhof derzeit so gut wie abgeschnitten vom Nah- und Fernverkehr. Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) nannte die Brückensperrung den „größten anzunehmenden Unfall für die Mobilität in und um Wiesbaden“.

Die Evakuierung des Wohngebiets nahe der Brücke hatte am Samstag in den frühen Morgenstunden begonnen und war ohne Probleme verlaufen. Von 8 Uhr an ließ die Polizei niemanden mehr in das betroffene Gebiet. Polizisten und Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste riegelten die Gegend ab. Im Einsatz waren Polizeibeamte aber auch, um Schaulustige von der Brücke fernzuhalten. Mit einer Drohne mit Wärmebildkamera überwachten sie das Gebiet um die Brücke. Beamte der Bundespolizei waren im Gleisbett der stillgelegten Aartalbahn unterwegs, um zu überprüfen, dass sich von dort aus niemand der Brücke nähert. Auch ein Tierheim in Brückennähe war betroffen. Schon am Freitag wurden Hunde aus dem Heim geholt und andernorts untergebracht. Außengehege wurden abgedeckt, um der Staubentwicklung zu trotzen.